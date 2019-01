Dämpfer im Meisterschaftsrennen

Nicht wirklich den erhofften Rückrundenauftakt gab es für die Merklinger Tischtennismannschaften. Lediglich ein Sieg und vier Niederlagen waren die Ausbeute am Wochenende. Mit 5:9 knapp, aber nicht unverdient unterlagen die Herren I im Sonntagsspiel dem SV Westerheim. Die Herren II behielten mit 9:4 im Vereinsinternen Duell gegen die Herren III die Oberhand, mussten sich aber beim SC Lehr mit 0:9 geschlagen geben. Absolut ohne Chance waren die Herren III bei ihrer 0:9-Schlappe in Dornstadt. Mit 5:8 verloren die Damen gegen den RSV Ermingen etwas unglücklich.

Knapp und recht unerwartet mit 5:9 unterlagen die Herren I im Kreisliga A-Duell gegen den Tabellensechsten SV Westerheim I in eigener Halle. Schon in den Eingangsdoppeln war zu erahnen, dass es wieder einen Kampf auf Biegen und Brechen geben würde. Den ersten Merklinger Zähler besorgten Andreas Haßler/Mike Steeb im Doppel. Dann gingen die Gäste mit 2:1 in Führung, die sie dann auch im Einzel immer knapp behaupteten. Trotz aller Versuche der Hausherren, noch einmal einen Führungswechsel herbeizuführen gelang es Westerheim, die Führung bis zum Ende erfolgreich zu verteidigen. Nach genau drei Stunden Spielzeit war alles gelaufen. Im Einzel war Andreas Haßler zwei Mal siegreich. Je einen Siegpunkt steuerten Mike Steeb und Tobias Harder bei. Damit hat bereits zum Rückrundenauftakt die Hoffnung der TVM-Herren auf die Meisterschaft einen deutlichen Dämpfer erhalten.

Nur vom Ergebnis her deutlich mit 9:4 setzten sich die Herren II im vereinsinternen Duell der Kreisliga B gegen die TVM-Herren III (bereits am Mittwoch) durch. Schon zu Beginn der Doppel gelang es den Herren II, eine knappe 2:1-Führung zu erspielen. Die Herren III hielten allerdings in den darauffolgenden Einzeln stark dagegen. Lediglich die deutlich größere Spielerfahrung gab hier schlussendlich zugunsten der Herren II den Ausschlag. Für Merklingen II waren im Doppel je ein Mal Gerhard Längst/Bernd Strohm und Harry Diefenbacher/Frank Waldeck siegreich. Je zwei Einzel gewannen Bernd Strohm und Bernd Keller. Je einen Siegpunkt steuerten Harry Diefenbacher, Gerhard Längst und Frank Waldeck bei. Für die Herren III waren Heide Staudenmayer/Philipp Bausenhart im Doppel ein Mal siegreich. Je ein Einzel gewannen Hans-Peter Wörtz, Siegfried Braitinger und Zahir Rondic.

So richtig unter die Räder kamen die Herren II bei ihrer 0:9-Niederlage, in der Kreisliga B-Partie gegen den Tabellenvierten SC Lehr III am Samstagnachmittag in der Schönenberghalle. Die Gastgeber spielten von Beginn an voll auf Sieg und gingen bereits in den Doppeln 3:0 in Führung. Trotz aller Anstrengung gelang es den Merklinger Spielern auch in den Einzeln nicht, besser ins Spiel zu kommen. Die Hausherren hatten für alles immer die bessere Antwort parat. Nach bereits zwei Stunden war alles gelaufen.

Absolut ohne jede Chance waren die sehr stark ersatzgeschwächten Herren III im Kreisliga B-Duell beim Tabellendritten SF Dornstadt III am Freitagabend. Die Hausherren waren in wirklich allen Belangen das deutlich bessere Team. So war es nur logisch, dass die Gastgeber nach den Doppeln mit 3:0 in Führung lagen. Auch in den Einzeln bot sich das gleiche Bild. Dornstadt dominierte die Partie und den Gast nach Belieben. Nach bereits 90 Minuten durften alle den Gang zur Dusche antreten.

Eine recht unglückliche 5:8-Niederlage gab es für die Damen in der Bezirksliga gegen den Tabellenvierten RSV Ermingen II am Samstagabend. Nach einer schnellen 1:0-Führung der Gäste vom Hochsträß besorgten Christine Dukek/Beate Apfel den verdienten Ausgleich praktisch im Gegenzug. Im Einzel zogen die Gäste das Tempo dann noch einmal deutlich an und gingen mit 3:1 in Führung. Die Merklinger Damen gaben schon von da kämpferisch und spielerisch alles. Allein den Rückstand aufzuholen gelang nicht mehr, da Ermingen, obwohl in Bedrängnis, dies gekonnt zu Ende spielte. Zweieinhalb Stunden später gelang den Gästen der Siegpunkt zum 8:5-Endstand. Für Merklingen war Lena Gienger im Einzel zwei Mal siegreich. Je einen Siegpunkt steuerten Christine Dukek und Heide Staudenmayer bei.