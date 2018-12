Burger King und Becka Beck kommen nach Merklingen

Die Mitglieder des Gemeinderates Merklingen hatten in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr einige Bausachen abzuarbeiten – darunter Anfragen, die das Ortsbild verändern und weiter prägen werden. So ging es beispielsweise um Genehmigungen zum Neubau eines Burger King sowie Becka Beck im Gewerbegebiet nahe der Autobahn.

Lage ist bekannt

Die Lage ist vielen schon bekannt. Dort, wo sich das Unternehmen Bauknecht aus Böhringen niederlassen möchte (Thema wurde in der vorangegangenen Sitzung debattiert), sollen noch weitere Bauten entstehen. „Das Baugesuch von Burger King war damals schon da, aber noch nicht geprüft“, sagte der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) und erläuterte dem Gremium das Vorhaben. Auf einer Gesamtfläche von 296 Quadratmetern soll der Burger King entstehen. Der Bau ist 28,35 Meter lang und 14 Meter breit. Eine Gastronomiefläche von 115 Quadratmetern steht zur Verfügung. 85 Sitzplätze entstehen im Innenbereich. Hinzu kommen eine Theke, WC-Anlage, Müllraum, Umkleide, Küche, Tiefkühleinrichtung, Lager und Anlieferung. Es soll einen Haupteingang und einen „Drive In“ geben.

Zugang über Nellinger Straße

Der Zugang erfolgt über die Nellinger Straße. Von dort aus sind dann auch 30 Stellplätze sowie zwölf Stellflächen für Fahrräder zu erreichen. Vorgesehen ist zudem eine 85 Quadratmeter große Terrasse im Außenbereich. Laut dem Gemeindeoberhaupt sollen 14 Arbeitsplätze entstehen.

Burger King und McDonald’s nahezu nebeneinander? An Autobahnen, so Kneipp, würden sich häufig beide Restaurants ansiedeln. Zum Objekt meinte das Gemeindeoberhaupt: „Es ist aus Rathaussicht kein Wunsch- oder auch Traumobjekt, aber das Gesetz lässt solche Bauten zu.“ Wann mit dem Bau begonnen wird, sei noch nicht klar. Die Gemeinde gehe aber davon aus, dass – wenn es das Wetter zulässt – bereits 2019 gestartet werde.

Ich denke aber, dass sich Burger King sein Publikum selbst generieren wird und das kommt sicherlich mehr von der Autobahn. Ratsherr Markus Marth

Ratsherr Markus Marth gab Ängste aus der Bevölkerung weiter, Burger King könne örtliche Betriebe verdrängen. „Ich denke aber, dass sich Burger King sein Publikum selbst generieren wird und das kommt sicherlich mehr von der Autobahn“, so Marth. Kneipp dazu: Es kommt auf die Verantwortung und Entscheidung jedes Einzelnen an. Er regte an, das städtebauliche Einvernehmen zu erteilen. Dem kam das Gremium mit einer Gegenstimme nach.

Moderne Scheune geplant

Eine weitere Entscheidung mussten die Ratsmitglieder im gleichen Geltungsbereich treffen. Im nördlichen Bereich möchte die Bäckerei Becka Beck bauen. „Es soll eine Art Scheune entstehen, aber modern und ansprechend“, zeigte Kneipp auf. Die gesamte Nutzfläche liegt bei 1200 Quadratmetern, die Verkaufsfläche unter 700 Quadratmetern. Auf der Schrägen des Satteldachs soll eine Photovoltaik-Anlage entstehen. „Viel Holz soll beim Bau verarbeitet werden“, so Kneipp. Hinzu kommen große Glasflächen, die für einen entsprechenden Lichteinfall sorgen sollen. Diese sind im südlichen Bereich zu finden. Es gibt eine untere sowie obere Ebene mit so genannten Lufträumen, bei denen Gäste jeweils in das Untergeschoss schauen können. Dort befinden sich die Verkaufsfläche, die Bäckerei, ein Gastro- und ein Metzgerbereich – vielleicht sogar mit Produkten aus dem Biosphärengebiet, mutmaßte Kneipp.

Mit dem Aufzug oder per Treppe geht es in den zweiten Stock – es stehen etwa 130 Sitzplätze sowie eine Fläche, die individuell abtrennbar ist, zur Verfügung. Außerdem ist ein Terrassensitzbereich vorgesehen. Im Obergeschoss sind die Personalräume und WC-Anlagen geplant. Sven Kneipp geht davon aus, dass für den Bau eine Investition von fast zwei Millionen Euro getätigt wird. 20 Arbeitsplätze (acht für Männer, zwölf für Frauen) sollen am neuen Standort von Becka Beck entstehen.

Wir haben eben die Vor- und Nachteile der Autobahn. Gemeinderat Horst Nägele

Der Bau von Bauknecht, der Burger King und Becka Beck: Die Mitglieder des Gemeinderates befürchten, dass möglicherweise die Parkplätze nicht ausreichen. Dahingehend versuchte der Bürgermeister zu beruhigen. Über 100 Stellplätze stünden zur Verfügung. Die Frequenz variiere sicherlich am Tag, so dass die Anzahl ausreiche.

Zwei Herzen in der Brust

„Trotzdem schlagen da zwei Herzen in meiner Brust“, sagte Ratsfrau Marie-Luise Jakob. Das Konzept von Becka Beck könnte dem örtlichen Bäcker durchaus Konkurrenz machen und mögliche Kundschaft wegnehmen. Auf der anderen Seite sei die Nachfolge beim örtlichen Bäcker nicht gesichert, so dass Becka Beck eine Absicherung für die Zukunft sein könnte. Auch dahingehend merkte Kneipp an, dass sich jeder Merklinger seiner Verantwortung bewusst sein muss. Zudem regte er an, dass ein mögliches Sonntagscafé von Becka Beck durchaus ein guter Mehrwert für die Merklinger sein könnte, da der örtliche Bäcker sonntags sowie montags geschlossen habe. Ratsmitglied Horst Nägele dazu: „Wir haben eben die Vor- und Nachteile der Autobahn.“ Mit einer Enthaltung stimmte das politische Gremium Merklingens dem Bauvorhaben zu.

