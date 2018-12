Borkenkäfer: Gemeinde kommt „mit einem blauen Auge davon“

141 Hektar Wald besitzt die Gemeinde Merklingen. Der Rechenschaftsbericht des Revierförsters Timo Allgaier in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates gab Grund zur Freude – warf beim Gremium aber auch Fragen rund um das Klima auf.

Das Jahr 2018: Heiß, vor allem aber auch trocken, war der Sommer dieses Jahres. „Was den Borkenkäfer betrifft, sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen“, erklärte Allgaier den Gemeinderatsmitgliedern. Um die 200 Festmeter Holz seien dem Pilzbefall und dem Käferschaden zum Opfer gefallen. In anderen Landstrichen sei das viel schlimmer gewesen. „Doch durch die Gewitterschauer hier auf der Alb haben wir Glück gehabt“, zog der Revierförster ein Fazit.

700 Festmeter Holzeinschlag

Dann wurde es konkret: Im Jahr 2018 lag der Holzeinschlag bei 700 Festmetern. „Wir sind mit dem Einschlag dort, wo wir auch hin wollten“, merkte Allgaier an. Von den ursprünglichen Planungen sei die Gemeinde aufgrund des Pilzbefalls und des Eschentriebsterbens abgekommen. „Wir haben die Hiebsätze reduziert, um nicht bei anderen Baumarten mehr einschlagen zu müssen“, erklärte der Revierförster. Insgesamt stehen Einnahmen von 39 407 Euro; davon schlagen Kosten aus dem Holzverkauf mit 27 000 Euro zu Buche. Den Einnahmen stehen Ausgaben von 29 034 Euro entgegen. Somit bleibt ein abschließendes Plus mit 10 374 Euro – eine Erwirtschaftung aus dem Wald.

In diesem Jahr seien eigentlich 4600 Pflanzungen geplant gewesen. „Die Zahl war relativ hoch angesetzt“, so Allgaier. Tatsächlich seien dann 2425 Pflanzungen vorgenommen worden. Dabei habe man allerdings auf Großpflanzen zurückgegriffen. So sei eine geringere Stückzahl an Pflanzen notwendig geworden.

Pflanzungen mussten ausfallen

Das Pflanzen der Douglasie beispielsweise musste ausfallen. Es sei schlichtweg einfach zu trocken gewesen. Ähnlich ging es auch der Nachbarkommune Nellingen. Pflanzungen werden dort wie nun auch in Merklingen im kommenden Jahr nachgeholt. Das Wetter sei zu trocken und die Gefahr zu hoch gewesen, dass die Pflanzen schnell absterben. „Die Pflanzungen sind aber nicht ersatzlos gestrichen, sondern stehen jetzt im Folgejahr wieder an“, so Timo Allgaier in der Sitzung des Merklinger Gemeinderates.

Das Jahr 2019: Auf das Folgejahr gab der Revierförster auch einen Ausblick. Im Jahr 2019 soll ebenfalls mit einem Holzeinschlag von 700 Festmetern geplant werden. Eichen, Fichten und Douglasien: 3700 Pflanzungen sollen vorgenommen werden. Dabei handele es sich um eine Aufforstung, die als Ausgleichsmaßnahme für das Gewerbegebiet Brühl diene und entsprechend auch fest im Bebauungsplan verankert sei. „So wird dann aus Wiese Wald geschaffen“, merkte der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) an.

Wir müssen aber noch abwarten, wie sich der Fichtenpreis entwickelt. Timo Allgaier

Im Jahr 2019 sollen die prognostizierten Einnahmen bei 42 035 Euro liegen. „Wir müssen aber noch abwarten, wie sich der Fichtenpreis entwickelt“, sagte Allgaier und erklärte: Gefragt sei derzeit viel an Sturm- und Käferholz. Der Preis für die Fichte sei gesungen. Zum Vergleich. Während in der Vergangenheit 92 Euro pro Festmeter Fichtenholz gezahlt wurde, sind es laut Allgaier derzeit noch 80 Euro. Das Käferholz sei weitere 20 Euro günstiger und würde so dem Frischholz vorgezogen. „Wir schauen also, wie die Preise sind und ob wir dementsprechend von Fichte auf Laubholz ausweichen müssen“, zeigte der Revierförster auf.

Für das kommende Jahr sind Ausgaben in Höhe von 34 704 Euro vorgesehen. So ergebe sich ein Ertrag von 7331 Euro.

Nachfragen aus dem Gemeinderat: Ratsfrau Brigitte Burghardt interessierte sich für das Eschentriebsterben: „Sehen Sie für den Baum noch eine Zukunft und gibt es etwas, das man dem Sterben entgegensetzen kann?“, frage sie Allgaier. Der verneinte. Es gebe keine Bekämpfungsmaßnahmen. „Etwa 95 Prozent der Eschen in unserem Land sind dem Tode geweiht“, fügte er an. Fünf Prozent der Bäume seien resistent. Aus diesen würden Stecklinge gezogen und auf der Fläche wieder eingebracht. „Der Pilz kommt von der Krone und es braucht länger, bis er den Stamm erreicht“, sagte der Revierförster.

Die Fichte wird bei uns auf der Alb noch 50 Jahre vorhanden sein, dann nur noch an frischen Hängen und höheren Lagen. Timo Allgaier

Gemeinderat Hans-Jürgen Betz wollte wissen, was passiert, wenn solche trockenen Sommer zur Regel werden. „Die Fichte wird bei uns auf der Alb noch 50 Jahre vorhanden sein, dann nur noch an frischen Hängen und höheren Lagen. Die Douglasie als Ersatzbaumart haben wir schon eingebracht“, erklärte Timo Allgaier. Die sich daraus ergebende Nachhaltigkeit und Langfristigkeit in der Planung durch den Forst und die Kommunen stellte Kneipp zum Abschluss des Tagesordnungspunktes heraus. „Es ist ein weitsichtiges Thema“, betonte das Merklinger Gemeindeoberhaupt.