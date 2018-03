Bodenfilter wird in Merklingen ab April gebaut

2,1 Millionen Euro für den Neubau eines Retentionsbodenfilters an der Kläranlage in Merklingen muss die Kommune stemmen. Dabei darf sie auf einen 63-prozentigen Zuschuss seitens des Landes Baden-Württembergs setzen. Die Maßnahme soll im April dieses Jahres beginnen und die Anlage im Oktober 2019 fertig gestellt sein. Der Filter wird die Größe eines Fußballfeldes einnehmen. Die Mitglieder des Merklinger Gemeinderates berieten in ihrer jüngsten Sitzung über die Vergabe der Bauleistung und kamen einstimmig zu dem Ergebnis, dass der Auftrag an die Firma Ritter und Deeg aus Kötz geht.

Ulrich Scherraus, der Geschäftsführer des Ingenieurbüros Wassermüller in Ulm, erklärte dem Gremium das Vorhaben. Der Retentionsbodenfilter wird auf dem Gelände der Kläranlage gebaut. Diese wird in wenigen Monaten stillgelegt. Das Schmutzwasser wird in Richtung Neu-Ulm abgeleitet. Ein zweiter Faktor ist das Regenüberlaufbecken. Dieses ist eine Schmutzfangzelle für Regenwasser. Eine Zwischenreinigung wird nötig, bevor das Wasser dann in die Erdspalte einlaufen kann. Diese Zwischenreinigung findet durch den Retentionsbodenfilter statt. Vom Regenüberlaufbecken läuft das Wasser zunächst über einen Weg in eine Sandpassage, dann erst in die Erdspalte. „Der Bau des Filters ist ein Muss für Merklingen und alle Gemeinden, die Wasser direkt in das Erdreich einleiten“, zeigte Scherraus auf. Es gebe somit keine Wahl.

Pflegeleichtes System

Ratsfrau Brigitte Burghardt wollte wissen, ob der Sand und dementsprechend auch die Filteranlage gepflegt werden müssen. Das ist nicht der Fall, so Scherraus. Der Sandfilter habe eine Schilfbepflanzung und trage dazu bei, dass ein gleichmäßiger Sauerstoffeintrag stattfindet. Die Bakterien würden sich an den Wurzeln sozusagen „veratmen“ und die Schmutzstoffe lösen sich von selbst auf. Das Schilf habe einen weiteren Vorteil in der Winterzeit. Dann legt sich das Schilf und bildet ein Polster, so dass die Oberfläche bei niedrigen Temperaturen nicht gefriert. Das gereinigte Wasser komme dem Grundwasser gleich, so der Geschäftsführer des Ulmer Ingenieurbüros. Der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) fügte an: „Die Anlage sieht nachher wie ein Biotop aus.“ Der Bauhof habe dahingehend keinerlei Arbeit.

Altes System ist Vergangenheit

Gemeinderatsmitglied Markus Marth fragte nach, wie es um den bisherigen Sandfilter steht. „Das System kann nicht integriert werden und muss ausgebaut werden“, erklärte Scherraus. Das bedeute: Der alte Sand und die Folie müssen herausgenommen werden. Dann folgt der Neubau des Retentionsbodenfilters in zwei Bauabschnitten. Zunächst wird ein Bereich des Filters mit Sand erbaut und in Betrieb genommen. Das Schilf wird angepflanzt. Dann folgt der nächste Bereich. Das Merklinger Gemeindeoberhaupt stellte in der Sitzung des Gremiums klar, dass das erste Filtersystem als Probe eingebaut wurde. Merklingen sei dahingehend Vorreiter gewesen. Die Kosten hätte deswegen zum größten Teil das Land Baden-Württemberg übernommen.

Vergabe ist nächster Schritt

„Die Vergabe des Auftrags ist nun der nächste Schritt, um mit dem Neubau des Retentionsbodenfilters zu beginnen“, sagte er mit Blick auf die Ausschreibung. Drei Bieter hatten sich an der entsprechenden Vergabe der Roh-, Erd-, Rohleitungs- und Kanalbauarbeiten beteiligt. Die Firma Ritter und Deeg aus Kötz habe mit 2,1 Millionen Euro das günstigste Angebot ausgearbeitet. Es folgten zwei weitere Angebote über 2,5 und 2,7 Millionen Euro. In einem Bietergespräch sei noch einmal die Tragweite der Aufgabe verdeutlicht worden. Der Neubau sei eine komplexe Arbeit. Scherraus beruhigte die Mitglieder des Merklinger Gemeinderates: In der Vergangenheit sei schon mehrere Mal mit der Firma zusammengearbeitet worden. Es handele sich um einen zuverlässigen und kompetenten Partner.

Die Anlage soll nicht nur nach der Fertigstellung eingezäunt werden. Ein verschraubbarer Zaun soll auch während der Bauphase angebracht werden. „Es liegt ein besonderes Augenmerk auf der Sicherheit“, verdeutlichte der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp den Mitgliedern des Gemeinderates.