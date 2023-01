Besuch des Deutschen Tischtennis Final-Four

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Besuch des Deutsches Tischtennis-Pokalfinales in Neu-Ulm war für die TV Merklingen Tischtennis-Fans ein riesiger Spaß. Nach zwei Jahren ohne Zuschauer durften die TT-Fans endlich wieder das Final-Four besuchen. Ein neuer Zuschauerrekord mit 5000 Zuschauern, Stimmung, Spannung und tolle Spiele bildete dazu den perfekten Rahmen.

Mit vielen Weltklassespielern besetzt traten die Lokalrivalen TTF Liebherr Ochsenhausen und TTC Neu-Ulm, sowie zusätzlich noch fein garniert mit dem Seriensieger Borussia Düsseldorf und dem 1. FC Saarbrücken an. Das Feinste vom Feinen war also für die Zuschauer bereit. Inklusive richtig toller Ballwechsel und Spannung pur. Tischtennis-Herz was möchtest Du mehr?

Für die TT-Fans die nun endlich wieder die Teams lautstark anzufeuern und die knisternde Atmosphäre der knallvollen Arena spüren durften kannte die Begeisterung kaum Grenzen.

Mit einer gleich 19 Teilnehmer umfassenden Truppe war auch die Europe Top 12 Fan-Gruppe des TV Merklingen dabei. Diese bereist ja bekanntlich schon seit 1987 jährlich auf den Spuren der Tischtennisstars durch Europa. Durch die Corona-Pandemie jäh und sehr unsanft ausgebremst, war dann aber auch hier ab 2020 auf einmal Schluss mit Lustig. Seither warten alle vergeblich auf ein Turnier das besucht werden durfte. Nun endlich war es wieder soweit. TVM-Tischtennis Jugendleiter Andreas Haßler übernahm diesmal voller Begeisterung die Organisation, Planung und den Kartenkauf. Aber auch alle anderen Teilnehmer der Fan-Gruppe waren mit Feuereifer bei der Sache und richtig froh endlich wieder einmal mit dabei und mitten drin zu sein. Da am Vortag in der eigenen Halle noch rasch die Vereinsmeisterschaften und das Jedermann-Turnier ausgespielt worden sind, waren auch alle schon richtig auf dieses tolle Event eingestimmt. Der Spielverlauf, die grandiose Stimmung in der Halle, der Pokalsieg der Neu-Ulmer und die Begegnung mit den vielen Stars tat dann noch das Übrige. Jetzt sind bei allen die Akkus wieder komplett aufgeladen. So kann man nun frisch gestärkt und mit viel Begeisterung am kommenden Wochenende in die Rückrunde starten und geduldig auf den Januar 2024 warten, wenn in Neu-Ulm wieder das Deutsche Final-Four Tischtennis-Pokalfinale stattfindet, oder vielleicht sogar auch einmal endlich wieder ein europäisches Turnier besuchen.