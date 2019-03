Berufung im Tierquäler-Prozess eingelegt: Verfahren um Merklinger Schweinehalter wird neu verhandelt

Nach der Staatsanwaltschaft hat jetzt auch die Verteidigung am Freitag offiziell Berufung gegen das Urteil im Fall der verheerenden Zustände in einem Schweinemastbetrieb in Merklingen eingelegt. Das bestätigte Richter Oliver Chama auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Er hatte vergangenen Freitag den 56 Jahre alten Landwirt zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Das Verfahren wird somit komplett neu aufgerollt.

Wie bereits berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft im Laufe der Woche Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt, weil sie das Urteil für die „nicht richtige Entscheidung“ hält, so Oberstaatsanwalt Michael Adamski im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Dies muss innerhalb einer Frist von einer Woche geschehen. Die Verteidigung hat - wie schon in der SZ angekündigt - am Freitag nachgezogen.

Am Landgericht neu verhandelt

Jetzt wird das Verfahren in höherer Instanz, dem Landgericht, neu verhandelt. Offen ist bislang noch mit welchem Ergebnis. Die Staatsanwaltschaft hat zwar innerhalb der Frist Berufung eingelegt, will aber erst noch die schriftliche Urteilbegründung abwarten. Theoretisch wäre es möglich, die Berufung auch noch einmal zurückziehen.

Die verheerenden Zustände in einem Schweinemastbetrieb in Merklingen haben vor zwei Jahren deutschlandweit Wellen geschlagen. Angeklagt war bisher nur der Amtstierarzt, der die Lage als erster begutachtet hat. Er soll die Zustände vertuscht haben. Jetzt wurde der Veterinär freigesprochen.

Sollten beide Parteien, Verteidigung und Staatsanwaltschaft, in Berufung gehen, wird am Landgericht ergebnisoffen verhandelt. Grundsätzlich käme auch höhere Strafe in Betracht. Die Staatsanwaltschaft sieht die Strafe in dem Fall aber eher als zu hoch an. Sie hat quasi zugunsten des 56 Jahre alten Angeklagten Berufung eingelegt.

Sollte die Staatsanwaltschaft - wider Erwarten - ihre Berufung doch noch zurückziehen, wird zwar dennoch neu verhandelt. Das neue Urteil kann aber dann nicht höher ausfallen als die bisherige Strafe. In dem Fall nicht höher als eine Gesamtstrafe von drei Jahren Freiheitsstrafe.

Richter findet Schritt der Staatsanwaltschaft „ungewöhnlich“

Richter Oliver Chama, der zusammen mit zwei Schöffen das Urteil am vergangenen Freitag am Amtsgericht Ulm gefällt hatte, hat zumindest bei der Verteidigung damit gerechnet, dass sie in Berufung gehen würde. Dass auch die Staatsanwaltschaft diesen Schritt wagt, hält er für „ungewöhnlich“. Er wolle sich nun in den ihm noch übrig gebliebenen vier Wochen „Mühe“ geben für eine „sehr gründliche“ schriftliche Urteilsbegründung.

Als persönliche Niederlage will er diesen „ungewöhnlichen“ Schritt der Staatsanwaltschaft nicht werten. „Das darf man nicht persönlich nehmen“, sagt Chama. Jedoch habe er mit dem Urteil schon auch eine abschreckende Wirkung aufzeigen wollen, dass der Justiz das Tierwohl nicht egal sei. Aufgrund der „Resonanz“, die dieses Urteil erfahre, findet er schon: „Das wirkt.“