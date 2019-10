Berufsprozess um Schweineskandal von Merklingen beginnt im Februar 2020

Der Fall und auch sein Urteil haben bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Im März 2019 hat das Amtsgericht Ulm einen Landwirt aus Merklingen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Doch gegen das Urteil haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte Berufung eingelegt.

Wie das Landgericht Ulm am Dienstag mitteilte, startet der Berufungsprozess im Februar 2020. Die Hauptverhandlung vor der ersten Kleinen Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Tobias Mästle findet am Mittwoch, 5. Februar 2020, und am Mittwoch, 19. Februar 2020, statt. Sitzungsbeginn ist jeweils um 8.30 Uhr.

Tote und verwesende Schweine, angebissene Ohren und abgebissene Schwänze. Für die verheerenden Zustände in seinem Schweinemastbetrieb musste sich ein Landwirt aus Merklingen heute vor dem Ulmer Landgericht verantworten.