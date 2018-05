Beim Brennerfest in Merklingen darf probiert werden

Birne, Apfel, Mirabelle, Zwetschgen, Himbeere oder auch Quitte: In der Wirtsbauers Obstbrennerei konnten die Gäste beim Brennerfest nicht nur die unterschiedlichsten Sorten probieren, sondern auch beobachten, wie das alkoholische Produkt hergestellt wird. Inhaber Jakob Staudenmeyer zeigte, wie es geht. Sehen, riechen und trinken: Staudenmeyer schwenkte das Schnapsglas hin und her und setzte dann an. Er kostete den Quittenbrand. „Er ist etwas besonderes, weil ich Quitten liebe. Sie haben ein wunderschönes Aroma“, meinte er. Das Quitten-Destillat sei schwer herzustellen. Aus 100 Kilogramm Quitten werden 20 Kilogramm gepresst. Der Merklinger erklärte weiter: Jeden Brennvorgang muss er beim Hauptzollamt in Stuttgart anmelden. So auch beim mittlerweile vierten Brennerfest zum zehnjährigen Bestehen der Wirtsbauers Obstbrennerei. „Außerdem steht dieses Fest in Verbindung mit der Biosphärenwoche, da wir Partner im Biosphärengebiet sind“, sagte Staudenmeyer.