Bei der ersten Sitzung des neuen Gemeinderates geht es gleich zur Sache

Bisher waren Markus Marth, Horst Nägele und Marie-Luise Jakob als stellvertretende Bürgermeister engagiert. Mit dem Ausscheiden Jakobs aus dem Gemeinderat kam für die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister der verwaltungsseitige Vorschlag, jene Personen zu nehmen, die bei der Kommunalwahl am 26. Mai dieses Jahres die meisten Stimmen auf sich vereinten. Das wären Horst Nägele mit 1190 Stimmen gefolgt von Martin Gröh mit 1111 Stimmen und Markus Marth mit 1089 Stimmen. In dieser Reihenfolge sollten auch die stellvertretenden Bürgermeisterposten stehen.

Der neue Ratsherr Christoph Salzmann sah das anders: Er merkte an, dass das Gremium nicht an die Kommunalwahl gebunden ist. Er hätte gerne auch eine weibliche Vertretung in diesem Ehrenamt gesehen. Deswegen schlug er bei der Wahl Lea Baumann an zweiter Position vor.

Per geheimer Wahl wurde abgestimmt. Erster stellvertretender Bürgermeister wurde mit der vollen Stimmzahl (11) Horst Nägele. Martin Gröh setzte sich mit sieben Stimmen gegen Lea Baumann mit vier Stimmen durch. Als dritter stellvertretender Bürgermeister wurde Markus Marth mit zehn Stimmen und einer Enthaltung gewählt.