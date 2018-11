Beatles-Coverband bringt den Rock’n’Roll nach Merklingen

Jetzt ist es bald soweit: Die Beatles-Coverband „Help“ macht am Samstag, 17. November, Station in Merklingen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Gemeindehalle in Merklingen. Einlass ist ab 19 Uhr. „Es sind schon einige Karten verkauft, aber es gibt noch Kapazitäten“, sagt Wolfgang Hellgoth vom Musikservice und freut sich schon auf den Event.

Interpretation der Songs

„Help“ ist eine Beatles-Coverband, die von sich sagt, von allen Beatles-Coverbands die original-getreusten Interpretationen der Songs abzuliefern. Alle Fans also aufgepasst: Die „Schwäbische Zeitung“ verlost zwei Mal zwei Eintrittskarten für das Konzert in Merklingen. Interessierte melden sich am Donnerstag, 15. November, um 10 Uhr unter der Telefonnummer 07333 / 965720. Mit etwas Glück wird ein freier Eintritt zum „Help“-Konzert gewonnen.

Konzertbesucher können sich freuen

Die Konzertbesucher dürfen sich auf Beatles-typische Outfits freuen. Das Programm von „Help“ erstreckt sich von Songs der frühen Anfänge der Beatles bis hin zu deren aufwendigeren Produktionen der späteren Jahre. „John, Paul, George und Ringo“ spielen in Merklingen Klassiker wie „Can’t buy me love”, „Yesterday”, „I wanna hold your hand”, „Here comes the sun“ und „Hey Jude”, aber auch unbekanntere Stücke der Jahrhundertband. „Help“ sei als Band regelmäßig in 13 verschiedenen Ländern in ganz Europa – darunter Österreich, Belgien, die Niederlanden, Italien, Spanien und Schweiz – anzutreffen.

Wolfgang Hellgoths Herz schlägt ebenfalls für diese Musik. Außerdem spielt der 56-Jährige selbst Schlagzeug in einer Band. Um seine Leidenschaft zu teilen, gründete er den sogenannten Musikservice und organisiert die unterschiedlichsten Events.

Weitere Events geplant

Der Blick in den Terminkalender lohne: Für das kommende Jahr sind bereits zwei Events fix. Am 9. Februar kommt die Gruppe „Purpendicular“ in die Berghalle nach Heroldstatt. Beginn des Konzerts mit dem bekannten Schlagzeuger Ian Paice von Deep Purple ist um 20 Uhr. Karten gibt es bereits im Vorverkauf bei der „Schwäbischen Zeitung“. Kosten: 35 Euro. Am 11. Mai steht dann der Besuch der Gruppe „Led Zeppelin“-Coverband in Merklingen auf dem Programm. Hellgoth hofft, dass er den Musikgeschmack trifft und sich viele Interessierte schon jetzt ihre Tickets sichern.