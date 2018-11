Beatles-Coverband bringt ausverkaufte Gemeindehalle zum Tanzen

Volles Haus in Merklingen: Die Beatles-Coverband „Help“ hat die insgesamt rund 330 Menschen beim Konzert am Samstag zum Tanzen, Feiern und Mitsingen gebracht. In der Gemeindehalle Merklingen herrschte sehr gute Stimmung, die anwesenden Beatles-Fans ließen sich von den Liedern mitreisen: „Can’t buy me love”, „Yesterday”, „I wanna hold your hand”, „Here comes the sun“ und „Hey Jude.”

Es wurde mitgesungen und mitgeklatscht. „Help“, die nach eigenen Angaben von allen Beatles-Coverbands die original-getreusten Interpretationen der Songs abzuliefern, brachten alle bekannten Hits der Beatles auf die Bühne in der Merklinger Gemeindehalle – mit dabei: natürlich das typische Beatles-Outfit. Für die Veranstalter dürfte die „Help“-Sause ein voller Erfolg gewesen sein.