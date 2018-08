Bauarbeiten in Merklinger Ortsmitte beginnen

Die Firma Kröner aus dem Blaubeurer Ortsteil Asch hat mit den Bauarbeiten in der Ortsmitte Merklingens begonnen. Der Abwasserkanal sowie die Wasserleitung werden saniert. Dafür muss der Asphalt zunächst abgefräst werden. Erst dann kann mit dem Auswechseln des Kanals begonnen werden. Am Donnerstagmorgen rückte schweres Gerät dafür an. Die Maßnahme ist ein erster Schritt mit Blick auf die Sanierung der Merklinger Ortsmitte, die nach der geplanten einjährigen Bauphase zum Verweilen einladen soll. Mehr Attraktivität und Funktionalität sind das Ziel. Unter anderem soll auf Barrierefreiheit, Parkplätze, mehr Grün und Bänke geachtet werden. Ab jetzt kommt es zu Verkehrsbehinderungen in der Hauptstraße. Die Busumleitung läuft über die Kirchgasse als Einbahnstraße (wir berichteten mehrfach). Der übrige Verkehr kann laut Mitteilung über den Hahnenweiler oder die Neugasse fahren.