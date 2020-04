Bauarbeiten für Breitbandausbau in Merklingen haben begonnen

Die Firma Heim Infrastrukturbau aus Göppingen hat am 1. April mit dem Breitbandausbau in Merklingen begonnen. Die Gemeinde investiert rund 1,05 Millionen Euro in das schnelle Internet.

Im November des vergangenen Jahres hat der Gemeinderat Merklingen die Tiefbauarbeiten und Leerrohrverlegungen nach öffentlicher Ausschreibung vergeben. Das Göppinger Bauunternehmen erhielt als günstigster Anbieter den Auftrag in Höhe von 1,05 Millionen Euro. Das Projekt, das über zwei Jahre läuft war auch Gegenstand der Haushaltsberatungen im März. Für die Zweitausendeinwohner-Gemeinde hat der Breitbandausbau Priorität, teilt Bürgermeister Sven Kneipp mit. Die Baufirma hat mit den Arbeiten im Bereich der Brücke Aspenweg begonnen. Dort wird ein Graben mit rund 80 Zentimeter Tiefe in Richtung Nellingen ausgehoben. Hier werden die Glasfaserleerrohre für den überörtlichen Breitbandausbau (das sogenannte Backbone-Netz) verlegt werden.

Die Gemeinde Merklingen hat hierfür einen Zuschuss vom Land Baden-Württemberg in Höhe von 476 000 Euro erhalten. „Wir sind froh, dass die Bauarbeiten begonnen haben und auch die Gemeinde Nellingen mittlerweile einen positiven Förderbescheid für den Backboneausbau erhalten hat“, so Bürgermeister Sven Kneipp der gleich zum Baubeginn vor Ort war.

Ohne den Backboneausbau der Gemeinde Nellingen würden die Bemühungen von Merklingen im Sande verlaufen. Voraussichtlich die nächsten zwei Wochen wird die Baufirma sich nördlich der Autobahn bewegen und je nach Witterung dann südlich der Brücke Aspenweg entlang des Feldweges Richtung Gemeinde Merklingen vorarbeiten. Die Leitung läuft von der Gemarkungsgrenze Nellingen durch Merklingen und dann weiter nach Laichingen.