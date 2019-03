Bahnhof Merklingen soll noch in diesem Jahr fertig werden

Beim Bahnhof Merklingen (Schwäbische Alb) läuft’s: Noch in diesem Jahr soll das Projekt weitgehend fertiggestellt werden. Das hat am Donnerstag bei seinem Besuch Vorort auf der Baustelle Steffen Bilger (CDU) erfahren. Dafür drücken die Merklinger jetzt andere Sorgen. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium – der zweite Mann hinter Verkehrsminister Andreas Scheuer – versprach, die Anregungen mit nach Berlin zu nehmen.

Immerhin ist es ein Hybridwagen, eine Limousine aus bayerischer Fabrikation, mit dem Steffen Bilger den weiten Weg aus der Bundeshauptstadt nach Merklingen gemeistert hat. Wermutstropfen allerdings, so meint flappsig-entschuldigend am Donnerstag der Stellvertreter von Andreas Scheuer, ein Schwabe aus Ludwigsburg, dass es kein Auto eines schwäbischem Herstellers sei, das ihn zum Termin auf der Baustelle des Merklinger Bahnhofs gebracht habe. Was wohl an der Herkunft seines Amtsherren liegen dürfte.

Bagger arbeiten sich am künftigen Gleis vor: Im Hintergrund ist die neue Straßenbahnbrücke und die ehemalige Kienlesberg-Kaserne zu sehen. (Foto: Ludger Möllers)

Den Merklingern dürfte es egal sein, aus welcher Fabrik die Autos kommen, die durch ihre Gemeinde fahren oder dort Halt machen. Den Aussagen einiger Gemeinderäte und Bürgermeister Sven Kneipp nach zu urteilen, die Bilger bei seinem Baustellenbesuch Gesellschaft leisten, sind es einfach schlicht zu viele Autos. Und mit dem Bahnhof und dem geplanten Gewerbegebiet könnte sich die Blechlawine, die täglich Merklingen heimsucht, so ihre Befürchtung, noch vergrößern.

Deshalb erbaten sie sich von Bilger und der hiesigen Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer (CDU), die ihren Parteikollegen eingeladen hatte (später ging es noch weiter nach Ulm), weniger Unterstützung in Sachen Bahnhof (der ist soweit eingetütet), sondern vielmehr bei der Eindämmung des Verkehrs. Wobei Bilger durchaus der richtige Ansprechpartner ist. Denn die A8 ist Bundessache und Bilger sitzt an den Hebeln der Macht.

Kein A8-Vollanschluss

Aus Merklinger Sicht ist es wichtig, dass die neue A8-Anschlussstelle Hohenstadt eben nicht mit einem Vollanschluss versehen wird (so sehen es die aktuellen Planungen auch vor); was allerdings der Wunsch anderer Kommunen der Laichinger Alb ist (wir berichteten). Die Merklinger Räte bekräftigten am Donnerstag ihre Befürchtung, dass der Verkehr andernfalls vor allem im zugehörigen Widderstall extrem zunimmt. Kneipp richtete noch einen anderen Wunsch an Bilger: Dass der Abbiegestreifen der Zufahrt aus Richtung Laichingen auf die A8 vergrößert wird; weil sich hier schon jetzt regelmäßig lange Rückstau-Schlangen bilden.

Projektleiter Stefan Kielbassa erklärt den aktuellen Stand der Bauarbeiten beim Bahnhof Merklingen (Foto: Rauneker)

Konkrete Versprechungen machte Bilger hier nicht (für die Kreuzung ist in erster Linie auch das Land zuständig). Allerdings dürfte die Botschaft schon angekommen zu sein: Der viele Verkehr – auch Ausweichverkehr, wenn die A8 wieder Mal zu ist – macht der Gemeinde zu schaffen; mehr geht für Merklingen nicht. Auch deshalb gründeten einige Anwohner jüngst eine Bürgerinitiative, die den Durchgangsverkehr begrenzen will.

Grenzenlos schien jedoch die Freude am Donnerstag auf der Baustelle des Bahnhofs. Projektleiter Stefan Kielbassa schilderte Bilger, Kemmer, Manfred Leger (Geschäftsführer DB Projekt Stuttgart–Ulm), Sven Kneipp und den Merklinger Gemeinderäten den Baufortschritt. Man liege „weitgehend im Plan“, so Kielbassa. Dies bedeute: Schon im Juli könnte der Fußgängersteg eingelassen werden, der die beiden Aufzugs- und Treppentürme des Bahnhofs verbinden soll. Die Bauarbeiten des Bahnhofs sollen noch in diesem Jahr nahezu abgeschlossen werden können, so Kielbassa.

Hochbau soll beginnen

In den nächsten Tagen soll der Hochbau für den Bahnhof beginnen, sprich: sollen Bahnsteige und alles Weitere, was man sehen kann, in Angriff genommen werden. Der Winter sei aber recht hart gewesen, so der Projektleiter, der sich nun auch um die technische Fertigstellung der Albhochfläche kümmern wird; zunächst war er nur vorgesehen als Projektleiter für den Tunnel- und sonstigen Tiefbau, für den Rohbau der Albhochfläche.

Hier soll später mal der Merklinger Bahnhof stehen. (Foto: Rauneker)

Die nächste und anstehende Phase nennt sich „Ausstattungsphase“, verlegt werden die Schienen und aufgestellt die Oberleitungen. In Beton gegossen ist als Termin schon jetzt der 30. Juni. Dann soll der Rohbau – auf der gesamten Albhochfläche – abgeschlossen sein.

Es kursiert auch ein weiteres Datum: der 30. März. An diesem Tag, einem Samstag, soll offiziell der Grundstein für den Bahnhof gelegt werden. Auch Winfried Hermann wird erwartet. Manfred Leger betonte am Donnerstag, wie sehr der Bahnhof ein Projekt des grünen Landesverkehrsministers und diesem auch zu verdanken sei (aber auch er selbst habe sein Scherflein zum Gelingen beigetragen). Als man auf die Mehrkosten von rund zehn Millionen Euro zu sprechen kommt, frotzelt CDU-Mann Bilger: Man sehe, dass sich auch unter einem Grünen Projekte verteuern könnten.

Kemmer macht Druck

Und wann halten nun die ersten Züge in Merklingen? Ronja Kemmer machte in dieser Sache am Donnerstag Druck. Die Region, die sich mit 13 Millionen Euro beteiligt hat, habe ein Recht, dass dies zügig der Fall sei. Und auch Manfred Leger gibt die Devise aus: „So schnell wie möglich.“ Sobald die Neubautrasse zwischen Ulm und Wendlingen fertig sei – in rund zwei Jahren – könnten die ersten Züge fahren; jedoch zunächst im Testbetrieb. An einen geregelten Betrieb sei wohl nicht vor Ende 2022 zu denken.

Mehr entdecken: Naturschützer wettern gegen Neubauten in Wald und auf Wiesen

Was dann aber immer noch drei Jahre vor der geplanten Fertigstellung des neuen Stuttgarter Bahnhofs wäre. Deshalb soll ein sogenannter Vorlaufbetrieb eingerichtet werden; bedeutet: dass Züge in dieser Zeit regelmäßig zwischen Ulm und auf jedem Fall dem Merklinger Bahnhof verkehren. Damit Trasse und Bahnhof nicht jahrelang brach liegen. Auch Manfred Leger, Chef der Projekts, bekräftigt diese Planung am Donnerstag. Ronja Kemmer betont noch, dass sich zumindest vom Bau der Schnellbahntrasse, aber auch des Merklinger Bahnhofs, einige andere in Deutschland „eine Scheibe abschneiden können“. Speziell der Bahnhof zeige, „was möglich ist, wenn man will“.

Gut vorangekommen ist in den vergangenen Monaten auch der Verband „Region Schwäbische Alb“ (RSA), welcher laut Vereinbarung den dazugehörigen P+R-Parkplatz realisieren muss. 95 Prozent des benötigten Baulands gehörten dem Verband mittlerweile, so Sven Kneipp. An dessen Umsetzung sei aber vor 2020 nicht zu denken.

Der Bahnhof in Merklingen entwickelt sich. Bis Ende Juni sollen die Treppentürme und die Brücke stehen. Das Aufwändigste ist geschafft. Vor allem der Untergrund hat es den Arbeitern aber nicht einfach gemacht.