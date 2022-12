Feierliche Eröffnung: Der Bahnhof Merklingen ist startklar

Zwei Türme, vier Gleise und der ganze Stolz der Region: Feierlich ist am Freitag der Bahnhof Merklingen - Schwäbische Alb eröffnet worden. 60.000 Menschen erhalten durch ihn Zugang zum Streckennetz der Bahn, täglich werden bis zu 1300 Reisende und Pendler erwartet. 53 Millionen Euro teuer ist der neue Regionalbahnhof, allein 13 Millionen davon kommen aus den Gemeinden des Verbands Region Schwäbische Alb (RSA). Das Jahrhundertprojekt ist Wirklichkeit geworden.

Einzigartiges Projekt

Klaus Kaufmann, RSA-Vorsitzender und Laichingens Bürgermeister, ist voller Freude: „Das Projekt ist einzigartig. Unsere Region ist durch den Bahnhof unheimlich attraktiv geworden.“ Der Merklinger Bahnhof wird als Teil der „schnellsten Regionalbahnstrecke Deutschlands“ einen wichtigen Teil dazu beitragen. Mit Tempo 200 geht es in beide Richtungen: nach Ulm wie auch nach Wendlingen. 40 Züge werden pro Tag Merklingen ansteuern. Auch wichtig: Jede Stunde wird künftig in jede Richtung der Buspendelverkehr die angrenzenden Gemeinden anbinden, auch untereinander stärker vernetzen.

Sven Kneipp, Stellvertreter Kaufmanns im RSA sowie Bürgermeister der Gemeinde Merklingen, blickt auch zurück und sagt: „Eine Neubaustrecke, die wahnsinnig viel Dreck und Arbeit macht, ohne einen Bahnhalt – das macht doch keinen Sinn. Da muss man doch nacharbeiten und das haben wir getan.“

Reichlich Beifall der Gäste

Brandender Applaus kommt in dem bis auf den letzten Platz gefüllten Zelt auf dem künftigen P&R-Platz auf, als die Schalte aus dem Zelt live geht und die Eröffnung offiziell wird. Bürgermeister des Verbands, Bürger, Interessierte und auch Politiker aus dem Bundes- und Landtag sind mit vor Ort. Allen voran Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der lobt: „Da habt ihr was hinbekommen.“

Lob von Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Kein Firlefanz, dafür viel Substanz habe der Bahnhof, der dem ländlichen Raum die Chance auf Anschluss an die Metropolregionen und vice versa gebe. Eine neue Mobilitätsdrehscheibe, ein Kontenpunkt werde heute eröffnet, nicht nur schlicht ein Bahnhof. Profitieren würde neben den Bürgern, die Wirtschaft wie auch der Klimaschutz. „Ein echter Freudentag“, so Kretschmann.

Möglich durch Zusammenhalt, Weitsicht aber auch Hartnäckigkeit der Beteiligten. 2013 als Idee gestartet, 2016 den Finanzierungsvertrag unterschrieben und 2022 die Eröffnung: Das sei vorbildlich schnell. „Kompliment an die Bürgermeister, die Verkehrsminister Hermann einen tollen Floh ins Ohr gesetzt haben.“

Verkehrsminister voller Vorfreude

Für Winfried Hermann selbst, so sagt er, ist der Eröffnungstag ebenfalls ein Tag, auf den er sich lange gefreut habe. „Heute wird eine Zeitenwende eingeleitet“, sagt er. Normalerweise, scherzt er, würde die Bahn für den Bau eines Aufzugs so lange brauchen wie hier für den ganzen Bahnhof. „Machen Sie den Bahnhof deshalb jetzt zur Erfolgsgeschichte“, ruft er den Gästen zu.

Ein guter Tag für die Schiene sei dieser Freitag, ein guter Tag für die Region, für Baden-Württemberg, für ganz Deutschland, gar für Europa. Davon ist Richard Lutz überzeugt, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn. Die Schwäbische Alb sei „eine tolle Ecke“. Vor allem den ländlichen Raum gelte es vom Umstieg vom Auto auf den Zug zu begeistern.

Wegbereiter kommen zu Wort

Wichtige Wegbereiter finden am Eröffnungstag Erwähnung – von der ausführenden Baufirma Leonhard Weiss über Stefan Kielbassa, Projektleiter bei der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, gefolgt von RSA-Geschäftsführer Werner Zimmermann, den Ortschafts-, Gemeinde- und Kreisräten, den vielen helfenden Händen in der Planung wie auch auf der Baustelle und viel, viele mehr.

Noch nicht alles optimal

Während am Sonntag 7.39 Uhr der erste offizielle Zug in Merklingen eintreffen wird, ist insgesamt noch etwas Geduld vonnöten, bis der Optimalzustand eintritt, schließlich wird der Bahnhof in Stuttgart erst in drei Jahren fertig sein, der Bahnhof Messe Flughafen sogar erst 2027. Zeit wird auch noch etwas benötigt, bis der Parkplatz seine Fotovoltaikanlage erhalten wird. Ebenfalls ein Vorzeigeprojekt: 256 der 430 Parkplätze werden mit PV überdacht.