Bahnhof bringt Bäume in Gefahr: Merklinger sorgen sich um alte Linden

Linden, ihr Alter und die Geschichte Merklingens

Linden gehören in die Gegend; sie sind geschichtsträchtig, so die Meinung der drei Merklinger Walter Häberle, Martin Gröh und Jakob Salzmann. In der Gemeinde gebe es über 40 Linden. Darunter zählen unter anderem:

Franzosenlinde: 1806 zogen die Franzosen aus Merklingen ab. Das war der Grund, um 1807 als Dankbarkeit die Linde zu setzen.

Steinlinde: Sie gilt als Wahrzeichen von Merklingen, wurde im Jahr 1866 gepflanzt und ist an der südlichen Grenze zu Machtolsheim zu finden.

König-Karl-Linde: Im Jahr 1888 soll der württembergische König Karl im Ochsen in Merklingen zu Mittag gegessen haben. Diese Linde ist noch immer nahe des Ochsens zu finden.

Rathauslinde: Diese Linde wurde im Jahr 1858 gesetzt – vom damaligen Bürgermeister und Pfarrer. Gerade jetzt komme der Baum nach der Neugestaltung der Ortsmitte besonders zur Geltung.

Meierlinde: Dieser Baum sei vor 60 Jahren gefällt worden. Drei Nachpflanzungen wurden vorgenommen, die laut den drei Merklingern „unnötigerweise beim jüngsten Brückenbau verschwunden“ sind. Eine Nachpflanzung sei unabdingbar.