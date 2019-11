Bahn schenkt der Gemeinde drei Brücken - doch Freude löst das nicht aus

Von Schwäbische Zeitung

Die nahende Adventszeit ziehe wieder professionelle Bettelbanden nach Ulm. Stadt und Polizei raten zu gesunder Skepsis.

Wie in den vergangenen Jahren warnen Polizeipräsidium Ulm und Stadtverwaltung vor professionellen Bettelbanden, die derzeit wieder in den Ulmer Fußgängerzonen unterwegs seien, so die Polizei am Mittwoch.

Zur Schau gestellte Gebrechen und ein ärmliches Auftreten sollen „gezielt Mitleid“ bei Passanten erwecken.