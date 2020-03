Ausgeglichene Bilanz beim TV Merklingen

Zwei Siege und zwei Niederlagen hat es für die TV Merklingen Tischtennismannschaften am Wochenende gegeben. Die Herren I unterlagen dabei ersatzgeschwächt deutlich mit 0:9 beim Tabellenführer SF Dornstadt I, während sich die Herren II gegen den SV Lonsee III mit 9:6 hauchdünn behaupteten. Ebenfalls toll in Form zeigten sich die U18 Jungen I bei Ihrem 6:2 Erfolg gegen den SG Griesingen. Die U18 Mädchen dagegen mussten sich bei ihrer 1:9 Niederlage in Beimerstetten etwas unter Wert geschlagen geben.

Nichts zu holen gab es für die stark ersatzgeschwächten Herren I, bei ihrer 0:9 Niederlage, im Spiel der Kreisliga A Gruppe 3 beim Tabellenführer SF Dornstadt I am Samstagabend. Zu deutlich war die Dominanz der Hausherren.

Schon in den Eingangsdoppeln zeichnete sich ein richtig schnelles Ende ab. Dornstadt ging bereits da mit 3:0 in Führung. Auch in den Einzeln ließen die Gastgeber nicht locker und nahmen dem TVM – Team ein ums andere Spiel ab. So erhöhte Dornstadt seine klare Führung sehr rasch immer weiter und holte bereits nach genau 90 Minuten Spielzeit den verdienten Siegpunkt zum 9:0 Endstand.

Einen richtig heißen Tanz lieferten sich die Herren II bei ihrem 9:6 Sieg, im Sonntagsspiel der Kreisliga B Gruppe 3 mit dem Tabellensiebten SV Lonsee III in eigener Halle. Die Hausherren gingen dabei in den Doppeln durch Bernd Strohm/Gerhard Längst und Harry Diefenbacher/Bernd Keller früh mit 2:1 in Führung. In den Einzeln verstärkten dann die Gäste aus dem Lonetal noch einmal ihre Bemühungen und kamen über den Kampf besser ins Spiel. Von da an war es eine Begegnung auf Augenhöhe.

Die ersten drei Einzel gingen dann trotzdem etwas überraschend an Lonsee, das mit 4:2 die Führung übernahm. Dann war aber wieder Merklingen am Zug. Gerhard Längst, Frank Waldeck und Bernd Keller behielten die Übersicht und holten durch tolles Spiel die 5:4 Führung für Merklingen zurück. Lonsee gab sich aber noch immer nicht geschlagen und sorgte bis zum 6:6 Zwischenstand für richtig viel Wirbel, ehe erneut Gerhard Längst, Frank Waldeck und Bernd Keller ihre ganze Spielerfahrung einsetzten und mit drei Spielgewinnen in Folge das Merklinger Team nach zweieinhalb Stunden Spielzeit endgültig zum 9:6 Endstand auf die Siegerstraße führten.