Aufregung am Skandal-Schweinehof: Erneut Kamera-Team vor Ort

Ein Kamerateam hat am Freitag in Merklingen für Aufregung gesorgt. Es hatte sich vor dem ehemaligen Schweinehof positioniert, in den Tierschützer im Oktober 2016 einbrachen und verheerende Zustände gefilmt hatten. Der 56 Jahre alte Betreiber wurde kürzlich zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt, jedoch legten Staatsanwaltschaft und Verteidigung Berufung gegen das Urteil ein.

Ein 27-Jähriger habe bei dem Vorfall am Freitag gegen 14.30 Uhr die Polizei gerufen, wie Joachim Schulz, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, auf Nachfrage mitteilt. Eine Streife sei vor Ort gewesen. Der Mann habe sich bedrängt gefühlt. Auch ein „besorgter“ Leser meldete sich am Montag bei der „Schwäbischen Zeitung“ und sprach von einem Einbruch. Die Beamten hätten aber keine strafbare Handlung feststellen können, so Schulz.

Neben dem Kamera-Team war auch Friedrich Mülln, Kopf der Tierschutzorganisation „Soko Tierschutz“, vor Ort. Er war damals in den Betrieb eingebrochen und hatte die erschreckenden Aufnahmen gemacht. Am Freitag habe er nach eigenen Angaben auf öffentlichem Grund Interviews zum besagten Fall gegeben. Wann und wo die Bilder ausgestrahlt werden, dazu dürfe er keine Angaben machen.

Die verheerenden Zustände in einem Schweinemastbetrieb in Merklingen haben vor zwei Jahren deutschlandweit Wellen geschlagen. Angeklagt war bisher nur der Amtstierarzt, der die Lage als erster begutachtet hat. Er soll die Zustände vertuscht haben. Jetzt wurde der Veterinär freigesprochen.