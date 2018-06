An der A 8 lebt es sich gefährlich

Der Einbruch am Dienstag in Merklingen befeuert die Sorgen vieler Bürger und bietet auch Spekulationen einen Nährboden. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ulm räumt mit dem Mythos auf, dass Einbrüche ausschließlich von Ausländern begangen werden. Allerdings sagt er auch: Entlang der A8 lebt es sich gefährlich.

„Links und rechts der A8 gibt es vermehrt Einbrüche“, sagt der Polizeisprecher auf SZ-Anfrage. Der Vorteil für die Täter: Über die A 8 oder auch die bei Biberach ähnlich einer Autobahn ausgebaute B 30 würden sie schnell zum Tatort und wieder weg kommen. Dennoch: Es gebe auch Einbrecher, die 30 bis 100 Kilometer entfernt vom Tatort wohnen und in der näheren Umgebung auf Beutezug gehen. Als Beispiel nennt der Polizeisprecher eine Einbrecherbande aus dem Rheintal, die im Ulmer Raum aktiv war.

Man habe es aber auch immer wieder mit Einbrechern zu tun, die eigens nach Deutschland einreisen, räumte der Polizeisprecher ein. Er verweist hier zum Beispiel auf eine Gruppe aus Georgien, auf deren Konto einige Einbrüche im Raum Göppingen gingen. „Insgesamt gibt es aber nicht mehr Fälle, bei denen Menschen mit Migrationshintergrund straffällig werden“, betont der Polizeibeamte.

Wie die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm, das für den Alb-Donau-Kreis, die Landkreise Biberach, Heidenheim und Göppingen sowie die Stadt Ulm zuständig ist, versuchen, den Einbrechern auf die Schliche zu kommen, möchte der Beamte im Detail nicht verraten. Dies würde die Ermittlungen gefährden.

Wie berichtet, waren Unbekannte am Dienstag in ein Haus an der Lange Gasse in Merklingen eingestiegen. Zwischen 14 und 19 Uhr wuchteten die Kriminellen ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie in mehreren Wohnräumen die Schubladen und Schränke und stießen schließlich auf Schmuck. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest.

Begehrte sind Wohngebiete, vorzugsweise in Ortsrandlage und im Nahbereich einer Autobahn oder Bundesstraße. Einfamilien- und Doppelhäuser auf schlecht einsehbaren Grundstücken (hohe Hecken oder Mauern) und leerstehende Häuser, die verkauft werden oder deren Besitzer sich im Urlaub befinden, würden von Einbrechern bevorzugt.

Die Täter schlagen verstärkt zu. Das Gros der Einbrüche wird zwischen 15 und 21 Uhr verübt. Auch die dunkle Jahreszeit, also die Herbst- und Wintermonate, ist nicht mehr die klassische Einbruchszeit. Mittlerweile sind die Täter das gesamte Jahr über unterwegs.

Die ähnelt sich oft: Die Täter hebeln Fenster oder Terrassentüren auf, nachdem sie ihr Tatobjekt wenige Stunden vorher ausspioniert hatten. Hinweise könnten auf die Spur der Einbrecher führen: Im vergangenen Jahr gingen beim Polizeipräsidium Ulm mehr als 1000 Hinweise ein. Einer davon führte zu einem Fahndungserfolg: 17 Täter wurden festgenommen und verurteilt.

Wichtig ist für die Polizei zu wissen, mit welchem die Einbrecher unterwegs sind. Mittlerweile handelt es nicht mehr um Autos mit polnischen oder bulgarische Kennzeichen, sondern um Fahrzeuge mit hiesigen Nummernschildern.

Und welche bevorzugen die Täter? Haben es die Einbrecher erst einmal in das Haus geschafft, haben sie es meist auf Bargeld und Schmuck abgesehen – also auf all das, was sie leicht tragen können.

Mehr Infos gibt es auf:

www.k-einbruch.de