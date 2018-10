Alles im Plan bei der Bahn – zumindest auf der Albhochfläche

Die Rohbauarbeiten am neuen Bahnhalt in Merklingen sollen bis zum 30. Juni 2019 abgeschlossen sein. Das hat Projektleiter Stefan Kielbassa (im Bild links) am Mittwoch bei einem Pressetermin in Merklingen bekräftigt. Derzeit sind die Arbeiter dort damit beschäftigt, die Kanalisation zu verlegen.

„Kein Tropfen Wasser auf der Bahnanlage geht unkontrolliert ins Grundwasser“, betonte der Ingenieur, der einer Gruppe Journalisten den Stand der Bauarbeiten erläuterte – auch anhand von Grafiken, die den künftigen Bahnhof zeigen. Für die restliche Strecke auf der Albhochfläche sowie für den Albabstiegstunnel von Dornstadt nach Ulm steht die Fertigstellung des Rohbaus noch in diesem Jahr bevor: Die Übergabe und der Beginn des Ausbaus mit Bahntechnik ist für den 3. Dezember geplant.