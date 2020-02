Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage war die Ausbeute der TV-Merklingen-Tischtennismannschaften am Wochenende. Die Herren I setzten sich dabei, wie erwartet, mit 9:5 im Lokalderby bei der SG Nellingen durch, während die Herren II bei ihrem 8:8-Unentschieden beim TSV Blaustein II erneut eine Führung nicht in einen Sieg ummünzen konnten. Sehr unglücklich mit 6:8 mussten sich die Damen beim TSV Schelklingen I geschlagen geben.

Einiges knapper wie eigentlich erwartet, setzten sich die etwas ersatzgeschwächten Herren I bei ihrem 9:5-Erfolg in der Kreisliga-A-Partie im Lokalderby gegen den Tabellenletzten SG Nellingen II am Samstagabend durch. Schon in den Eingangsdoppeln war es allerdings das TVM – Team, das den Ton angab und durch Andreas Haßler/Mike Steeb sowie Peter Gugel/Andy Freund die ersten Punkte zum 2:0 einfuhr, bevor Roland Dittrich/Jakob Kuhn zum 1:2 verkürzten. Auch in den Einzeln blieb Merklingen am Drücker. Andreas Haßler und Peter Gugel schraubten die Führung bis auf 4:1 hoch. So nach und nach kämpften sich dann die Hausherren besser ins Spiel. Roland Dittrich verkürzte zum 2:4, ehe Mike Steeb mit dem 5:2 für Merklingen den alten Abstand wiederherstellte. Nellingen gab aber nie auf und arbeitete sich durch die Erfolge von Thore Zöphel und Jakob Kuhn bis zum 4:5 wieder heran. Dann war es am Merklinger Mannschaftsführer Andreas Haßler, der mit seinem 3:0-Erfolg über Walter Ritz das 6:4 für Merklingen holte. Timo Lanthaler ließ Nellingen, mit seinem knappen 3:2-Sieg über Peter Gugel, noch einmal etwas Hoffnung schöpfen. Doch der TVM zog dann das Tempo noch einmal an und holte nach etwas über drei Stunden Spielzeit durch Mike Steeb, Andy Freund und Kevin Schmidt die noch fehlenden Zähler zum schlussendlich verdienten 9:5-Gesamtsieg heraus.

Trotz eines guten Starts wieder einmal richtig schwer taten sich die Herren II, bei ihrem 8:8-Unentschieden, im Spiel der Kreisliga-B-Gruppe 3, beim Tabellensechsten TSV Blaustein II in der Mörikehalle. Merklingen ging durch Bernd Strohm/Gerhard Längst und Harry Diefenbacher/Bernd Keller schon in den Doppeln in Führung, ehe Blaustein noch zum 1:2 verkürzte. In den dann folgenden Einzeln nutzten die TVM- Akteure den Schwung aus den Doppeln aus und erhöhten, nach dem Blausteiner 2:2, durch Bernd Strohm, Gerhard Längst und Harry Diefenbacher die Führung sogar bis zum 5:2- Zwischenstand. Dann lief es auch für die Gastgeber wieder besser. Blaustein verkürzte zum 3:5, bevor Frank Waldeck mit dem 6:3 den alten drei Punkte Abstand wiederherstellte. Da warfen die Hausherren noch einmal alles in die Waagschale und kamen prompt wieder bis auf 5:6 heran. TVM – Mannschaftsführer Harry Diefenbacher war dann zum 7:5 erfolgreich, ehe Blaustein wieder zuschlug und zum 7:7 aufschloss. Bernd Keller besorgte nervenstark den so wichtigen Punkt zur 8:7-Führung für Merklingen. Damit war das Unentschieden schon einmal gesichert. Das Schlussdoppel schnappten sich dann allerdings die Gastgeber, die sich damit nach genau drei Stunden Spielzeit das schlussendlich wohlverdiente 8:8-Unentschieden sicherten.

Richtig viel Pech hatten die Damen bei ihrer hauchdünnen 6:8-Niederlage in der Bezirksklassenbegegnung am Samstagabend beim TSV Schelklingen I in der Stadthalle. Im Doppel sorgten Lena Gienger/Beate Apfel für die Merklinger 1:0-Führung, die allerdings nur kurz Bestand hatte, da die Gastgeberinnen nicht nur zum 1:1 ausglichen, sondern direkt im Anschluss auch noch die 2:1-Führung besorgten.

Lena Gienger war es dann, die für Merklingen mit einer tollen Leistung zum 2:2 ausglich. Dann gab es beim TVM- Team einige kleinere Konzentrationsschwächen die Schelklingen prompt zur 4:2-Führung nutzte. Anschließend fingen sich die Merklinger Damen zwar wieder, kamen dem Ausgleich aber keinen entscheidenden Schritt näher, da Schelklingen nach jedem Merklinger Punkt, selbst auch wieder einen einfuhr. So waren es nach mehr als dreieinhalb Stunden Spielzeit die Hausherrinnen, die über einen hauchdünnen 8:6-Erfolg jubeln durften. Für Merklingen war Lena Gienger im Einzel drei mal siegreich. Je einen Siegpunkt steuerten Birgit Pauschel und Heide Staudenmayer bei.