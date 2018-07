Albvereinsmitglieder singen

Einen gemütlichen Vereinsabend haben die Mitglieder der Ortsgruppe Merklingen-im Schwäbischen Albverein erlebt. In netter Runde bei Musik ließen sie das Wanderjahr 2009 ausklingen.

Erfreut war Vertrauensmann Raimund Söll bei seiner Begrüßung, dass so viele Mitglieder den Weg in den Vereinsraum gefunden hatten. Er bedauerte nur ein wenig, dass keine jüngeren "Albvereinler" gekommen waren. Seinen Worten folgte ein Rückblick auf das vergangene Wanderjahr. Ein Film über die mehrtägige Radausfahrt nach Speyer, Worms und Schwetzingen zeigte an der großen Teilnehmerzahl, dass solche Angebote des Albvereins sehr beliebt sind und gerne angenommen werden. Um jüngere Interessenten zu gewinnen, will Wanderwart Walter Häberle im nächsten Jahr extremere und längere und vielleicht mehrtägige Wanderungen anbieten. Das folgende gemeinsame Singen begleitete Georg Fundel aus Scharen\-stetten mit seinem Akkordeon. (mg)