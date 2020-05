Albverein Merklingen wirbt für heimische Wanderwege

Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung sind weiterhin alle geplanten Vereinsaktivitäten und organisierte Wanderungen der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins aus Merklingen bis auf Weiteres abgesagt. Über mögliche Änderungen wird der Verein Mitglieder und Interessierte rechtzeitig informieren. Um trotzdem in Eigenverantwortung aktiv zu bleiben und unsere heimischen Wanderwege kennenzulernen, möchten die Wanderfreunde ein paar Tipps für Wanderwege geben.

In den vergangenen Monaten wurden in Merklingen drei Rundwanderwege nach dem aktuellen Beschilderungskonzept des Schwäbischen Albvereins ausgeschildert. Dazu zählt auch der historischer Lindenwanderweg. Kaum eine zweite Baumart hat in früherer Zeit dem Menschen näher gestanden als die Linde. Jedes Dorf besaß eine Linde, die Treff- und Mittelpunkt des dörflichen Lebens für Jung und Alt war und auch als sogenannte „Gerichtslinde“ einen hohen Stellenwert einnahm, berichten die Wanderfreunde.

In Merklingen stehen über 40 Linden und Ulmen, die zum Teil als Naturdenkmale ausgewiesen sind. Bei neun Linden sind sowohl das Pflanzjahr, der Anlass der Pflanzung als auch die Stifter bekannt. Bei dieser Tour begeben sich die Wanderer auf eine historische Lindenwanderung rund um Merklingen. Startpunkt ist am Rathaus Merklingen. Die Länge der Tour beträgt rund 7 Kilometer. Der zweite ausgewiesene Wanderweg führt zum „Hübschen Stein“. Dabei handelt es sich um eine abwechslungsreiche Rundwanderung durch verkarstete, trocken gefallene Talausläufer der Kleinen Lauter, vorbei an albtypischen Wacholderheiden und historischen Grenzsteinen.

An historischer Stätte

Seit rund 400 Jahren, genau seit 1616, markiert ein stattlicher Kalkstein im Langen Tal bei Berghülen-Treffensbuch das Aufeinandertreffen dreier unterschiedlicher Hoheitsgebiete. Heute sind das die Flächen der Orte Berghülen, Laichingen-Machtolsheim und Blaustein-Bermaringen. Damals waren es die Herrschaftsgebiete des Herzogtums Württemberg, der Freien Reichsstadt Ulm und der Grafschaft Helfenstein, erklären die Wanderfreunde aus Merklingen. Die reliefartig gearbeiteten Symbole dieser Herrschaften sind an dem rund einen Meter hohen Grenzstein noch gut zu sehen: drei Hirschstangen für Württemberg, ein Schild für Ulm, ein Elefant für Helfenstein. Startpunkt für diese Tour ist der Wanderparkplatz Lehmgrubenhau. Die Länge der Tour beträgt rund 8 Kilometer. Allerdings gibt es auch eine Abkürzungsmöglichkeit.

Weg zum Wacholder

Die dritte und längste Tour ist der Wacholderweg. Dieser führt Wanderer auf einem reizvollen Rundweg durch Wälder und Fluren der hügeligen Kuppenalb mit ihren albtypischen Wacholderheiden und durch die verkarsteten, trocken gefallenen Talausläufer der Kleinen Lauter. Startpunkt ist hier ebenfalls der Parkplatz Lehmgrubenhau oder in der Ortsmitte Merklingen. Die Länge der Tour beträgt rund 11 Kilometer.