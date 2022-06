ADAC warnt vor Staus auf der A8 vor Fronleichnam

In der zweiten Ferienwoche erwartet der ADAC Württemberg erneut viel Verkehr auf den Autobahnen in der Region. Insbesondere am Mittwoch vor Fronleichnam müssen Reisende mit Verzögerungen auf den baden-württembergischen Fernstraßen rechnen, teilt der ADAC mit.

„Wir empfehlen, erst am Abend oder am Donnerstagmorgen loszufahren“, rät Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. „Es ist davon auszugehen, dass viele Menschen das lange Wochenende mit dem Brückentag für einen Kurzurlaub nutzen.“

Erfahrungswerte zeigen deutliches Bild

Der Mittwoch vor Fronleichnam ist traditionell staubelastet: 2021 erfasste die ADAC-Verkehrsdatenbank an diesem Tag 302 Staus bei einer Gesamtlänge von 609 Staukilometern auf den Autobahnen in Baden-Württemberg. Neben Baden-Württemberg gehen auch in Bayern die Pfingstferien zu Ende. Daher ist an diesem Wochenende die Staugefahr im Süden Deutschlands besonders hoch.

„Den Höhepunkt des Rückreiseverkehrs erwarten wir für Samstag“, sagt ADAC-Verkehrsexperte Bach. „Auch am Sonntag könnte es noch eng werden auf den Autobahnen, wenn die Urlaubsrückkehrer mit den Kurzurlaubern zusammentreffen.“

Stauberater sind im Einsatz

Betroffen seien hauptsächlich die Routen in Richtung Norden, wie die A8. Hier ist vor allem an der Baustelle bei Pforzheim sowie am Albabstieg mit Verzögerungen zu rechnen. Darüber hinaus kann es rund um das Autobahnkreuz Stuttgart zu Staus kommen.

Auch zum Ende der Pfingstferien sind die ADAC-Stauberater mit ihren Motorrädern auf den Autobahnen in Baden-Württemberg unterwegs. Sie beruhigen genervte Urlauber, helfen bei der Routenplanung, erklären die Rettungsgasse und verteilen Getränke und Spielsachen für Kinder, um die Wartezeit erträglicher zu machen.

Diese Strecken sind besonders betroffen

Staugefährdete Strecken in Baden-Württemberg sind: A 5 Basel – Karlsruhe; A 6 Nürnberg – Heilbronn – Mannheim; A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg; A 8 München – Stuttgart – Karlsruhe; A 81 Singen – Stuttgart; Großraum Stuttgart. Baustellen in Baden-Württemberg mit Staugefahr: A 6 Nürnberg – Mannheim (in beiden Richtungen) zwischen Kreuz Weinsberg und Heilbronn/Untereisesheim; A 8 Stuttgart – Karlsruhe (in beiden Richtungen) zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord.

So ist die Situation in den Nachbarländern

Die Verkehrssituation in den Nachbarländern schätzt der ADAC wie folgt ein: In den Nachbarländern macht sich der Reiseverkehr auf den klassischen Urlaubsstrecken Brenner-, Inntal-, Tauern- und Rheintalautobahn sowie auf der Schweizer Gotthard-Route bemerkbar.

Zudem sind die Fernstraßen von den kroatischen Küsten in Richtung Deutschland betroffen – eine besondere Engstelle ist hier der Karawankentunnel. In Österreich sperrt das Bundesland Tirol von Freitag bis Sonntag entlang der Hauptverkehrsstrecken wichtige Stauausweichrouten in Richtung Deutschland.

Bei der Einreise nach Deutschland ist an den bayerischen Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) mit Wartezeiten zu rechnen.