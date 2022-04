A8 bei Merklingen ab 16 Uhr wieder frei befahrbar

Die Sperrung der A8 bei Merklingen wird wohl gegen 15 Uhr am Freitagnachmittag bereits aufgehoben. Zunächst war von Freitagabend die Rede, doch die Arbeiten sollen wohl schneller vorangekommen sein.

Autobahn musste kurzfristig gesperrt werden

Vertreter der Autobahn GmbH hatten am Freitagmittag bei einem Besuch von Verkehrsminister Winfried Hermann am Felsabschnitt, der Grund für die Vollsperrung war, darüber informiert. Am Albabstieg bestand akute Felssturzgefahr, weshalb die Autobahn so kurzfristig gesperrt werden musste. Vor Ort bedankte sich Minister Hermann bei den Arbeitern für ihren Einsatz. Auf der Arbeitsstelle am Drackensteiner Hang wurde alles lose Gestein abgetragen und ein Sicherungsnetz angebracht.

Die wenigen Tage der Vollsperrung machten tausenden Autofahrern klar, wie wichtig dieser Abschnitt der A8 als Transitachse im Südwesten ist. Zu Stoßzeiten staute es sich über rund 15 Kilometer, die Umleitungsstrecke war völlig überlastet. Ein völliger Verkehrskollaps am letzten Osterferienwochenende konnte durch die zügige Arbeit der Autobahn GmbH verhindert werden, denn für Samstag und Sonntag dürfte der Verkehr auf der Strecke Richtung Stuttgart überdurchschnittlich dicht sein.

Derartige Probleme gibt es laut Hermann öfter

„Die A 8 zählt zu den am meisten belasteten Autobahnen und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, vor dem Wochenende die Sicherungsarbeiten zu beenden“, sagt Verkehrsminister Hermann am Freitag vor Ort. „Damit enden auch die schweren Belastungen in den nahegelegenen Gemeinden durch den starken Umleitungsverkehr. Einmal mehr ist dabei deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass die Arbeiten am neuen Albaufstieg möglichst rasch begonnen werden.“

Derartige Probleme mit der Sicherung von Hängen oder Felswänden gebe es auch entlang etlicher Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württemberg. Diese haben laut Hermann in den vergangenen Jahren in Folge des Klimawandels mit dem raschen Wechsel von kalten und warmen Wetterlagen deutlich zugenommen.