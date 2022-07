A8: 18-Jährige verursacht 70 000 Euro Schaden

Eine 18-Jährige hat am Freitag auf der A8 einen Unfall verursacht, bei dem mehrere Menschen verletzt worden sind. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 15.50 Uhr mit ihrem Opel Corsa in Richtung Ulm unterwegs. Sie wechselte ungefähr auf Höhe der Anschlussstelle Merklingen vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah sie einen BMW der von hinten mit hoher Geschwindigkeit angefahren kam Der 33-jährige Fahrer bremste stark ab, konnte aber eine Kollision nicht vermeiden. In der Folge schleuderte der BMW nach links in die Betongleitwand.

Trümmerteile beschädigen LKW

Der Corsa wurde nach rechts geschleudert und stieß hier mit einem Renault zusammen. Der 21-jährige Fahrer des Renault, die Fahrerin des Corsa, sowie ihre 53-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Außer den Autos wurde zudem ein Lkw und dessen Ladung durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 70 000 Euro. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.