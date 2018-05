600 Biker knattern nach Ave Maria

Die Kolonne aus in der Sonne funkelnden Motorrädern wollte bei der Wallfahrtskirche Ave Maria oberhalb Deggingens nicht enden: Etwa 600 Biker hatten sich auf dem Parkplatz versammelt, um vor der Segnung ihrer Maschinen eine gemeinsame Tour nach Wiesensteig, Hohenstadt, Drackenstein und wieder zurück nach Deggingen zu unternehmen. „So viele Teilnehmer hatten wir lange nicht mehr“, freute sich denn auch Melanie Korunn, die mit Harald Schneider die 27. Motorrad-Wallfahrt nach Ave Maria organisiert hatte.

Die Motoren donnerten und es roch nach Benzin, als die Biker schließlich nach ihrer Ausfahrt wieder auf dem Ave-Parkplatz ankamen. Mit dabei waren viele Fahrer aus der Region, aber auch darüber hinaus: Zu sehen waren zum Beispiel Ravensburger, Sigmaringer, Esslinger, Reutlinger, Ulmer und Augsburger Kennzeichen. „Auch ein Münchner war da“, ergänzte Melanie Korunn. Viele der Motorradfahrer waren stilecht in Lederkluft gekleidet. Sogar ein kleiner Hund fuhr auf einer Maschine mit. Regelmäßige Teilnehmerin seit vielen Jahren ist beispielsweise Sigrid Michaelis aus Oberdrackenstein: Für sie war die Wallfahrt heuer besonders emotional – vor allem deshalb, weil ungewiss ist, wie es mit der Veranstaltung in Zukunft weitergeht. Bekanntlich müssen die Kapuziner-Mönche das Kloster im Oktober verlassen. Wer dann nach Ave kommt und ob eine Motorrad-Wallfahrt weiterhin erwünscht ist, steht in den Sternen.

Pater Flavian ist „Biker-Vater“

Dies war dann auch Thema im Gottesdienst, der unter dem Motto „(Der) Weg ist das Ziel“ stand. „Der Weg der Kapuziner schien einfach zu sein“, sagte Melanie Korunn. „Es schien, als wären sie an ihrem Ziel angekommen: Sie hätten auf Ave alt werden wollen.“ Auch „Biker-Vater“ Pater Flavian, der den Korso in einem Polizeiauto begleitet hatte und die Segnung der Motorräder zum 25. Mal übernahm, war traurig über diese Tatsache. „Aber er ist stark und sagt: ,Der da oben wird wissen, was er tut‘“, ergänzte die 42-Jährige. Sie sprach den Bikern Mut zu: „Vertrauen auch wir auf Gott“. Ein kleines Wunder sei bereits geschehen: Pater Flavian dürfe in der Region bleiben; der 83-Jährige kommt künftig bei den Barmherzigen Schwestern in Bad Ditzenbach unter. Sollte es möglich sein, die Wallfahrt im nächsten Jahr zu übernehmen, „bin ich gerne jederzeit bereit, für euch da zu sein“, betonte der sichtlich gerührte „Biker-Vater“.

„Wenn Sie in die Kirche einziehen, sind alle Plätze gefüllt“, sagte Rigobert Kort an Pater Flavian gewandt, mit Blick auf den proppenvollen Kirchenraum, in dem viele mit einem Stehplatz Vorlieb nehmen mussten. „Ein bisschen ist es dunkel in unseren Herzen, aber wir müssen nicht verzagen“, ergänzte er. „Das in den vergangenen Jahren Erlebte, die Gemeinschaft und die schönen Begegnungen bewahren wir im Herzen.“ Pater Flavian sei „das Gesicht der Motorrad-Wallfahrt“, ergänzte Adam Schneider, früherer Organisator zusammen mit Rigobert Kort. Applaus brandete auf, alle Besucher erhoben sich von ihren Plätzen. „So viel Lob ist viel zu viel“, konnte es der bescheidene Pater Flavian kaum fassen. Auch Pater Felix, Leiter des Klosters, freute sich und betonte: „In diesem Jahr steht Ave seit 300 Jahren. Die Biker haben der 300-jährigen Wallfahrt dieser Kirche ein großes und schönes Gesicht gegeben. Vergelt’s Gott dafür“.

Bewegende Musik

Bewegend war auch die Musik der Gitarrengruppe Gosbach, die den Gottesdienst begleitete – zum Beispiel der Song „Dust in the wind“ oder das eigens für Pater Flavian getextete „Ave-Lied“ nach dem Original „Von guten Mächten“: „Was wäre die Wallfahrt ohne Kloster Ave – was wär‘ sie ohne Pater Flavian…“. Beim „Vater unser“ hielten sich die Besucher an den Händen und bildeten so eine Gebetskette.

Die Organisatoren wollen alles dafür tun, dass es weitergeht mit der Motorrad-Wallfahrt nach Ave Maria - das wurde beim Gottesdienst deutlich, und das betonte auch Melanie Korunn: „Dafür werden wir kämpfen“.