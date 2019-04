48 Kinder proben in Merklingen für ein Musical

In der Gemeindehalle in Merklingen wird gestampft, geklatscht, gehüpft und viel gesungen: 48 Kinder bereiten sich derzeit auf das Musical „Nehemia“ mit dem Motto „Gemeinsam schaffen wir’s“ vor. Drei Vorstellungen – in der Volksmission in Asch, in der Liebfrauenkirche in Machtolsheim und in der Kirche zu den „Heiligen drei Königen“ in Merklingen – wird es geben; Veranstalter ist die Kirchengemeinde Merklingen.

Das elfköpfige Kindermusical-Team hat eine Menge zu tun, um den Kindern der zweiten bis siebten Klasse in der zweiten Osterferienwoche eine abwechslungsreiche und spannende Zeit zu bieten. In vielen Stunden sei das Musical vorbereitet worden, jeder im Team kenne seine Aufgabe. Saskia Grimm beispielsweise leitet den Chor an.

48 Kinder bereiten sich auf das Musical „Nehemia“ vor. (Foto: Scholz)

Mit Feuereifer ist nicht nur sie dabei – die „Musicalstars“ machen es ihr nach. Viel Zeit bleibt nicht. Die Kinder kommen immer um 14 Uhr in der Gemeindehalle zusammen. Bis 15 Uhr wird geprobt, dann folgt eine Pause. „Die Mamas der Kinder haben fleißig Kuchen gebacken. Es gibt Getränke zur Stärkung und die Kinder können sich auch noch ein bisschen austoben“, erzählt Grimm.

Außerdem sei das auch die Zeit der Vertiefung. Inhalte aus den Liedern werden durch Aktionen wie Spiele oder Malen verstärkt. Von 16 bis 17 Uhr wird noch einmal geübt. „Das ist schon schwer vorstellbar. Die Kinder kennen die Lieder ja nicht, alles ist neu“, so Grimm. Doch es klappe. In den vergangenen 13 Jahren wurde immer ein Musical auf die Beine gestellt.

Von der Sicherheit zur Gefahr

Zum Inhalt: „Nehemia“ gibt sein sicheres Leben als Beamter am Persischen Hof auf, um seinem Volk in Jerusalem beizustehen. Sein Volk lebt dort in Armut und Gefahr, ist von wilden Tieren und feindlichen Völkern bedroht. Die Idee Nehemias: Die Stadtmauer soll wieder aufgebaut werden. Es gibt viel zu tun und viel zu wenig Fachkräfte. Doch Nehemia glaubt an die Hilfe Gottes und an die Stärke der Gemeinschaft.

Mit diesem Stück sollen auch die teilnehmenden Kinder lernen: Gemeinsam ist man stärker. Gemeinsam kann innerhalb der wenigen Tage ein Musical auf die Beine gestellt werden. „Die Kids sind einfach immer mit einer enormen Motivation am Start“, freut sich Grimm.

Mit dabei ist auch eine Live-Band – darunter die Mitglieder von „gOOsebumps“, die jüngst mit den Kirchenmusikern Merklingen die „Geistliche Abendmusik“ spielten. Die Band begleitet die 48 singenden Kinder bei ihren insgesamt zehn Liedern. „Die Kinder müssen aber nicht alles auswendig lernen. Der Text wird auch per Beamer angezeigt“, beruhigt Saskia Grimm. Doch auch dabei zählt: Gemeinsam ist alles möglich.

Saskia Grimm leitet den Chor an. (Foto: Scholz)

Das Thema der Gemeinsamkeit zieht sich durch die Kindermusicalwoche – sei es beim Singen, bei der Vertiefung, einem Kennenlernspiel in Kleingruppen oder auch beim großen Geländespiel am Donnerstag. „Das ist meist der Höhepunkt für die Kinder. An diesem Tag sind wir auch bis 20 Uhr unterwegs“, so Grimm und zeigt sich stolz auf die teilnehmenden Kinder. Sie ist sich sicher: „Unsere absolut einzigartige Live-Band und der stimmgewaltige Kinderchor aus 48 Kids wird beim Musical für Gänsehautmomente sorgen.“