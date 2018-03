15 Kilometer Stau nach Unfall im Täle

Gegen 15 Uhr hatte es am Montag auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart gekracht. Ein Auto war im Täle nahe der Ausfahrt nach Bad Ditzenbach auf einen Laster aufgefahren. Verletzt wurden zwar niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Jedoch bildete sich im Verlauf des weiteren Nachmittags ein langer Rückstau, der bis hinauf nach Merklingen reichte. Stellenweise ging auf satten 15 Kilometern nichts mehr, so die Polizei. Auch am frühen Abend noch stockte der Verkehr in diesem Bereich.