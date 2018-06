1400 Gäste rocken beim Open-Air auf der Alb

Sie stampfen, sie klatschen, sie jubeln und kreischen: Die Schürzenjäger und die Dorfrocker wissen, wie sie ihr Publikum anzupacken haben. Dementsprechend geht es dann schon mal in der Merklinger Alb-Air-Polonaise über den Festplatz „Auf der Kappel“. Am Ortseingang von Merklingen dröhnte am Abend und in der Nacht zu Sonntag die Musik; die Zweitauflage des Alb Airs kam beim Publikum an. Das ist auch passend in Lederhosen und Dirndl gekleidet, singt mit und tanzt auf den Tischen.

Jung und Alt feiern zusammen

Jung wie Alt: Beim Alb Air in Merklingen passieren die unterschiedlichsten Generationen den Eintrittsbereich beim Security-Personal. Danach gibt es kein Halten mehr. Da werden die pinkfarbenen Schürzenjäger-Schals und roten Luftballon-Herzen herausgeholt. Lieder wie „Sierra Madre“, „Träume sind stärker“ oder auch „Treff ma uns in der Mitt’n“ tönen von der Zillertaler Band über den Festplatz. Und dann heißt es: „Auf geht’s Merklingen, pack mas!“

Auch bei den Dorfrockern schnellen die Finger der Partygäste in die Höhe – beispielsweise bei der Frage, wer von den Feierlaunigen denn ein Dorfkind ist. Die Nervosität der drei Brüder ist wie verflogen, als sie die Bühne betreten und merken: „In Merklingen geht was.“ Schnell stellen sie fest: „Das ist ja noch besser als im vergangenen Jahr.“ 2017 waren die Dorfrocker nämlich schon beim ersten Alb Air in Merklingen zu Gast. Dementsprechend kennen sie sich aus und locken: „Uns soll man in Nellingen noch hören.“ Dann gehen die Hände nach oben, die Lieder drehen sich um „das Leben, denn das ist schön“. Aber auch eine Hymne für die Traurigkeit ist dabei: „Egal, wie traurig du bist, im Kühlschrank ist immer ein Licht“, schmettern Band und die 1400 Besucher des Alb Airs gemeinsam in die Nacht.

Bands binden Publikum ein

Gemeinsamkeit ist das Stichwort beim Alb Air. Die Bands binden ihr Publikum ein, spielen nicht einfach nur. So führt es dann auch die Besucherin Ramona auf die Bühne, die nach mehreren Atemübungen auch zur Musik um die Mikrophon-Stange tanzt. Jubel für ihre Offenheit – und für ihren Mut, den Spaß vor einer solchen Menschenmasse mitzumachen.

Spaß, Freude aber auch Stress: Diese Begrifflichkeiten liegen beim Organisations-Team ganz nah zusammen. Ein drittes Mal Alb Air in Merklingen? „Zumindest nicht im kommenden Jahr“, sagt Georg Fink vom Organisations-Team. Die umfangreichen Vorbereitungen mit Zelt, Bühne und weiteren Aufbauten seien stressig. „Der Aufwand ist gewaltig“, sagt Fink. Dem stimmt auch Teammitglied Rainer Voigtländer zu: „Es ist eine Menge Arbeit.“ Hinzu komme, dass nie gewiss sei, wie das Wetter mitspiele. Doch vielleicht finde sich für das kommende Jahr ein neues Organisations-Team zusammen. „Wir würden dann natürlich schon unterstützen“, meint Voigtländer.

Georg Fink zieht ein Fazit: „Tolles Wetter, tolle Zeit, zwei tolle Bands: Da lohnt sich der Aufwand schon.“ Die Partygäste sehen das ebenso, tanzen beim zweiten Alb Air zufrieden in die Nacht hinein.

