„Überraschender“ Wintereinbruch: Drei Unfälle am ersten richtigen Wintertag

Der Winter kommt für manche Autofahrer offenbar überraschend. Drei Unfälle haben sich am ersten richtigen Wintertag auf der Alb ereignet.

Die Fahrerin eines Lastwagens beispielsweise hatte diesen nicht ausreichend von Eis befreit. Als sie am frühen Mittwochnachmittag die Blaubeurer Steige hinabfuhr, löste sich eine Eisplatte von der Plane und traf ein entgegenkommendes Auto. Zum Glück wurde niemand verletzt. Jedoch entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Am Mittwochabend waren die Straßen stellenweise glatt. In Merklingen kam gegen 19.30 Uhr ein VW auf der glatten Fahrbahn der Hauptstraße nach links. Er rutschte in einen Ford. Dessen Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.

Gegen 20 Uhr rutschte ein Auto in Nellingen gegen eine Gartenmauer an der Türkheimer Straße. Trotz des Schadens an der Mauer flüchtete der Verursacher. Ihn sucht jetzt die Polizei (Hinweistelefon: 0731/1880).