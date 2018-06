Über Stock, über Stein

28 Kilometer und 650 Höhenmeter haben die 33Teilnehmer der zweiten sportlichen Wanderung des Merklinger Albvereins am Maifeiertag zurückgelegt. Sie schnürten ihre Wanderschuhe und gingen über den Boßler nach Merklingen.

Beim „Deutschen Haus“ bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) begann die Wanderung mit einem steilen Aufstieg zum „Boßler“, der einen herrlichen Ausblick über das Neidlinger Tal, zur Limburg, zum Breitenstein und Burg Teck bot.

Auf schmalem Wanderpfad ging es dem nördlichen Albtrauf entlang, über den Bläsiberg zur Kreuzkapelle. Dort sahen die Wanderer bereits das nächste Ziel: Wiesensteig.

Auf dem zum Teil mit Stufen ausgebauten Anstieg ging es zur Malakoffbrücke und weiter in Serpentinen am „Steinernen Weib“ vorbei zum Lämmerbuckel. Die Hälfte der Distanz und die anstrengendsten Passagen waren geschafft. Nun ging es mit flottem Schritt auf gut ausgebauten Wanderwegen durch das Wassertal bei Laichingen. Mit Märchen, Sagen und viel Wissenswertem über die Schwäbische Alb hielt Wanderführer Walter Häberle seine Mitwanderer bei guter Laune. Das Ziel wurde am Abend erreicht.