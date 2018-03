Viele Unfälle wegen Schneeverwehungen und Eisglätte

Die Polizei wurde am Wochenende zu einer Vielzahl von Einsätzen gerufen, bei denen es sich meist um Verkehrsunfälle nach Eisglätte und Schneeverwehungen handelte. „Gerade mit den Schneeverwehungen kommen die Leute derzeit überall nicht klar“, meinte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm.

Überschlag im Alb-Donau-Kreis

So wohl auch auf der Landesstraße 1230 im Alb-Donau-Kreis. Dort krachte es am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr. Zwischen Machtolsheim und Berghülen kam ein 33-Jähriger aus dem Alb-Donau-Kreis und Fahrer eines Hyundai in Richtung Blaubeuren nach links von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Wagen. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Als Grund für den Unfall gibt die Polizei die nicht an das Wetter angepasste Geschwindigkeit ein. Der 33-jährige Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt.

Nach einem Überschlag landete das Auto im Graben. (Foto: Zwiebler)

Familie hat Glück im Unglück im Kreis Sigmaringen

In Inneringen im Kreis Sigmaringen waren Oma (57), Uroma (75) und eine dreijährige Enkelin auf einer Kreisstraße unterwegs. Dort verunglückte die Familie in einer Schneewehe.

Die drei Insassen haben sich glücklicherweise nur leicht verletzt. (Foto: Thomas Warnack)

Frau tödlich im Kreis Biberach verunglückt

Auf der B465 bei Warthausen im Kreis Biberach ist eine 47-jährige Frau tödlich verunglückt. Zuvor geriet sie in einer Schneewehe ins Schleudern.

Die Frau hatte ihre Geschwindigkeit nicht angepasst. (Foto: dpa / DPA)

Weil sie vermutlich zu schnell gefahren ist und ihr Auto im Schnee ins Schleudern geriet, ist eine Frau am Samstagnachmittag bei einem Unfall bei Ehingen ums Leben gekommen.

