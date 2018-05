Unbekannte stehlen Gerüst im Wert von 9500 Euro

Unbekannte Täter haben sich in Machtolsheim zu schaffen gemacht und Gerüstteile im Wert von mindestens 9500 Euro gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Auffällig an den Gerüstteilen ist laut der Mitteilung, dass sie von der geschädigten Firma allesamt in dunklem Grün lackiert worden waren. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl hat nun der Polizeiposten Laichingen übernommen. Die Polizei bittet um Hilfe. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des entwendeten Gerüstes machen können, melden sich unter der Telefonnummer 07333 / 950960.