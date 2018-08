Safthersteller erwartet Mega-Ernte

Der vergangene Apfel-Jahrgang war einer der schlechtesten, seit die Firma Burkhardt Säfte herstellt. Dafür stellt sich der Machtolsheimer Familienbetrieb auf eine glänzende Apfelernte in diesem Jahr ein. Dies haben 16 SZ-Leser bei einem Rundgang durch die Saftproduktion erfahren. Manch einer liefert selber Obst bei Burkhardt ab und staunte nicht schlecht. Sogar mit dem „Aufdreh-Wert“ von Flaschen beschäftigt sich Burkhardt.

Hans-Dieter Moll hegt einen nicht ganz ernst gemeinten Verdacht, warum er und die anderen Teilnehmer der SZ-Türöffner-Aktion bei Burkhardt knallgelbe Warnwesten überstreifen müssen, bevor die Führung beginnen kann. So ist ganz klar, wer zur Firma gehört, und wer „Eindringling“ ist. Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. „Damit wir nichts schaffen müssen“, vermutet der Merklinger. Doch da irrt Moll. Denn am Ende der Führung am Dienstag sind auch die 16 SZ-Leser ziemlich geschafft. Von all dem vielen Input, den ihnen Tobias Blochinger von Burkhardt um die Ohren gehauen hat.

Input – das Befüllen von Flaschen mit in ganz Süddeutschland geschätztem Saft –, das können sie bei Burkhardt. Seit 99 Jahren ist das das Geschäftsmodell des in dritter Generation geführten Familienbetriebs. Geschäftsführer ist Dieter Burkhardt. 48 Mitarbeiter (im Spätsommer/Herbst einige mehr) füllen im Jahr 23 Millionen Liter ab. 90 Produkte hat Burkhardt im Portfolio.

Getrunken wird Burkhardt nicht nur auf der Alb oder in Ulm, sondern auch in München oder im Flugzeug. Auch Tomatensaft, der rätselhafterweise nur über den Wolken schmeckt, verlässt das Werksgelände in Machtolsheim.

Im Hof geht’s los

Tobias Blochinger nimmt sich viel Zeit für die Gruppe, führt von Station zu Station. Wir nehmen quasi den Weg, den auch die Äpfel nehmen. Von der Anlieferung über die Reinigung, das Auspressen und schließlich das Einfüllen in Flaschen, die dann noch etikettiert werden.

Im Hof geht’s los, hier werden die eintreffenden Laster – gefüllt in der Regel entweder mit Äpfeln oder Birnen – gewogen. Dann kippen sie das Obst in offene Kammern. Die waren früher aus Holz, heute aus Stein. Die Äpfel werden gewaschen und landen dann in der Mosterei.

Ein Jahr wie das vergangene, ein solches habe selbst der Burkhardt-Seniorchef noch nie erlebt, erzählt Tobias Blochinger. „Wir mussten zukaufen.“ Heuer dürfte es ganz anders werden. Burkhardt rechnet mit einer Mega-Ernte bei den Äpfeln, der Frühjahrs- und Sommerhitze sei Dank. In die diesjährige Produktion steigt Burkhardt am 27. August ein. Schon am kommendem Montag, 20.August, nimmt Burkhardt die Äpfel und Birnen an (Kasten). 50 Sammelstellen hat die Firma in der nahen und weiteren Region eingerichtet, für jene, denen der Weg nach Machtolsheim zu weit ist.

Nicht so für das Ehepaar Moll aus Merklingen. Hans-Dieter und Karin Moll nennen ein Dutzend Bäume ihr Eigen, ein Katzensprung ist es nach Machtolsheim. Sie liefern selbst an. „Als Kinder haben wir noch Johannisbeeren gebracht“, erinnert sich Karin Moll. Doch Beeren nimmt Burkhardt nicht mehr an. Diese kauft das Unternehmen zu. Darüber ist Hans-Dieter Moll gar nicht so böse. „Eine mords Drecklerei“ sei das Beerenzupfen immer.

Auch andere Zutaten kauft Burkhardt dazu. Die Orangen zum Beispiel kommen aus Brasilien, sie werden vor Ort ausgepresst und landen im Hafen in Rotterdam. Per LKW geht es dann auf die letzte Reise nach Machtolsheim. Die Äpfel von den Streuobstwiesen der Alb aber sind und bleiben das Rückgrat von Burkhardt, macht Blochinger klar. Im Übrigen habe der Alb-Apfel – anders als jene vom Bodensee – ein eigenes Aroma: einen höheren Säureanteil. Sechs bis sieben Gramm Säure pro Gramm hat Burkhardt-Apfelsaft.

In der Mosterei geht es ans Eingemachte. Bevor die Äpfel gepresst werden (80 Prozent eines Apfels landen als Saft in der Flasche), nehmen vier Mitarbeiter Sichtkontakt mit ihnen auf und sortieren faulige aus. Im Spiel sind auch eine „Hammermühle“, die das Obst zerschlägt, sowie eine Zentrifuge, „Separator“ genannt. Danach wird der Apfel – jetzt in Saftform – direkt und für 15 Sekunden auf 90 Grad erhitzt, dann fließt er in riesige Tanks. Doch die Lagerung ist diffizil. Die Tanks müssen völlig keimfrei sein. Nur ein einziger Keim, und aus dem Saft (haltbar zwei Jahre) wird Most. „Wenn’s mal gärt, dann gärt’s“, erklärt Tobias Blochinger.

Auch der katholische Pfarrer Karl Enderle ist Teil der Gruppe von SZ-Lesern. Er hat ein Faible für den Apfel. „Der Apfel ist der Granatapfel Oberschwabens“, weiß Enderle, der aus Biberach stammt. Auch nahe dem Pfarrhaus in Westerheims stünden ein paar Apfelbäume, die der Kirchengemeinde gehören. Auch deren Äpfel hätten schon den Weg nach Machtolsheim gefunden.

In der Abfüllung angekommen, will der Pfarrer wissen, welcher Apfelsaft besser sei: der klare oder der trübe? Blochinger klärt auf: Bis auf die Optik gebe es keinen Unterschied. Manche würden ihren Saft aber lieber klar trinken. Enderle ist Trüb-Trinker. Doch wie wird der trübe Saft überhaupt „geschönt“, wie es in der Fachsprache heißt? Burkhardt setzt dem naturtrüben Saft Bindemittel hinzu, Kartoffelstärke zum Beispiel. Sie nimmt Trübstoffe auf.

20 „Umläufe“ pro Flasche

Faszinierend, wie der Saft in die Flaschen kommt. Die Abfüllung läuft vollautomatisch ab. Maschinell werden schon benutzte Mehrwegflaschen geöffnet, gewaschen und dann der Saft hineingespritzt. Und Deckel drauf. Sogar mit dem „Aufdreh-Wert“ beschäftigt sich Burkhardt. Diese „Wissenschaft“ dreht sich um die Kraft, die es zum Öffnen einer Flasche braucht. Im Schnitt 20 „Umläufe“ hat eine Burkhardt-Flasche, sprich: Sie kann 20 Mal befüllt werden, bis sie zu Altglas wird.

Zu sehen bekommen die interessierten Gäste auch die Etiketten der Säfte, die in einem eigenen Bereich lagern. Darunter schon: Etiketten des Glühweins, der in gar nicht allzu ferner Zeit auf Weihnachtsmärkten ausgeschenkt wird. Den Wein dazu bezieht Burkhardt aus Italien.

Tobias Blochinger zeigt auch Säfte, die speziell für Barkeeper hergestellt werden. Im Handel sind sie nicht erhältlich. Ebenso eher schwer zu bekommen: Jene Burkhardt-Mützen, die Blochinger den Besuchern zu Beginn der Führung überreicht hat. Natürlich dürfen sie die behalten. Ebenso gibt’s eine Tasche mit Burkhardt-Aufmerksamkeiten. Auch Hans-Dieter und Karin Moll greifen gerne in die Kiste. Frei nach dem Burkhardt’schen Streuobst-Motto: „Bücken lohnt sich.“ Muss ja nicht immer die Apfel-Klauberei im Garten damit gemeint sein.