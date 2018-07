Auf Erich Laucher folgt Gottfried Lang

Zur Hauptversammlung hat die Ortsgruppe Machtolsheim des Schwäbischen Albvereins am Samstag ins Kastanienheim eingeladen. Zunächst blickte Vorstand Erich Laucher auf ein erfolgreiches Wanderjahr 2010 zurück. Kassierer Peter Kindel gab den Durchblick bei den Finanzen und Schriftführerin Irene Horst erklärte, der Verein habe im vergangenen Jahr viele Mitläufer bei den zahlreichen Wanderungen gehabt. Besonders hob Irene Horst das Kastanienfest am 5. September 2010 hervor: „Dort waren viele Helfer im Einsatz und die Cowboys von Godes Au-Ranch trieben den Umsatz in die Höhe“, sagte sie.

Auch Naturschutzwart Wilhelm Walter fand lobende Worte. Alles in allem war es für die Albvereinler ein gutes Jahr. Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Dieter Reiff wurde für 60 Jahre geehrt, Marta Werner für 50 Jahre und Karin Fink für 25 Jahre. Danach hieß es Abschied nehmen. Vorstand Erich Laucher, der die Machtolsheimer Ortsgruppe 14 Jahre lang geleitet hat, gab sein Amt auf eigenen Wunsch ab, dem Verein will er aber treu bleiben. Gottfried Lang trat einstimmig die Nachfolge von Erich Laucher an und ist nun der neue Vorsitzende. Die Aufgaben des Wanderwarts übernimmt Andreas Reiff. Der neue Wegewart wird Werner Schwenkglengs. „Als Naturschutzwart kann der Albverein einen Mann vom Fach anbieten“, erklärte Ortsvorsteher Tobias Erz. Jürgen Reiber nimmt die Stelle des zweiten Naturschutzwartes ein. Mit herzlichen Worten und Geschenken verabschiedeten die Albvereinler Erich Laucher. Laucher selbst beendete den Abend mit einer selbstgemachten Dia-Show. (srl)