Albverein Machtolsheim auf den Spuren des Weins

Bei hochsommerlichen Temperaturen ist der fast voll besetzte Bus vor Kurzem mit 41 Teilnehmern um 10 Uhr nach Esslingen losgefahren. Dort stieg Dieter Barth zu, welcher mit der Gruppe vom Ortseingang Rüdern zum Aussichtspunkt Katharinenlindenturm wanderte.

Der Turm wurde bei Hitze erklommen und die tolle Aussicht über den Talkessel von Stuttgart bis hin zum Fernsehsturm genossen. Die Genusswanderer machten in der Gaststätte des Albvereins am Turm eine Pause und wanderten danach zum Bus nach Rüdern zurück.

Der Rest der Truppe machte sich bei 35 Grad auf den Weg zur Burg und in die Altstadt nach Esslingen, wo die Genusswanderer bereits warteten. Danach führte Dieter Barth eine Stadtführung durch.

Da die Hitze für den Aufstieg in den Weinbergen nach Rüdern zu groß war, musste darauf aber verzichtet werden. Stattdessen genossen die Wanderer im heißen Esslingen Kaffee und Eis. Bis der Bus die Gruppe dann am späten Nachmittag zum Besen des Weinguts Bayer brachte. Auf der wunderschönen Terrasse fand der Abschluss bei gutem Essen und gutem Wein statt. Aufgrund der großen Resonanz waren sich alle einig, dass ein solcher Ausflug in zwei Jahren wieder stattfinden soll.