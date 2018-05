175 Stufen führen Wasserturm hinauf

Pünktlich um 14 Uhr schließt Anne Haßler die Tür zum Wasserturm in Machtolsheim auf. Die ersten Gäste sind schon da. Ein Pärchen auf einem Motorrad ist auf der Durchreise und stoppt an dem imposanten Riesen. Weitere Besucher sind auf dem Weg dorthin. Eine Familie feiert Konfirmation. „Da ist das eine tolle Sache, sich nach dem Mittagessen zu bewegen und die herrliche Aussicht von oben zu genießen“, erzählt ein Machtolsheimer.

175 kleine Stufen führen den Turm hinauf. Der Eingang liegt auf einer Höhe von 744,70 Metern über Normalnull, die Aussichtsterrasse auf 778,47 Metern. Die Gesamthöhe des Turms beträgt 37,70 Meter.

Eigentum der Alb-Wasserversorgungsgruppe II

„Der Alb-Wasserversorgungsgruppe II gehört der Turm, die Landeswasserversorgung macht die Betreuung“, erklärt Haßler. Erbaut wurde der Wasserturm von 1976 bis 1978. 2,4 Millionen D-Mark kostete der zweijährige Bau. Ein Volumen von 800 Kubikmeter konnte gefasst werden – in einem Zwei-Kammer-System. Das sind 800 000 Liter Wasser.

„Seitdem die Alb-Wasserversorgungsgruppe übernommen hat, gibt es auch eine Alarmanlage“, zeigt Haßler auf. Vor einigen Jahren sei der Turm noch regelmäßig geöffnet gewesen, jetzt ist er es noch zwei Mal im Jahr – zur Zeit der Konfirmation und zu Weihnachten. Dann spielt auf der Aussichtsterrasse der Posaunenchor auf. „Und ich mache jetzt noch auf – für Vereine, Familien, Schulklassen oder auch Kindergartenkinder. Es ist ja auch ein wichtiges Thema“, sagt die 68-Jährige. Sie hat immer ein Auge auf die Gäste, gibt Auskunft und schaut nach dem Rechten – manchmal von unten, manchmal von oben. Nicht immer geht sie dafür die 175 Stufen hoch. „Es gibt ja auch den Fahrstuhl“, sagt sie und lacht.

Fahrstuhl oder Wendeltreppe

Ob per Fahrstuhl oder Wendeltreppe: Dem Besucher bietet sich auf der Plattform eine herrliche Aussicht auf die Region. Schilder sind an verschiedenen Stellen angebracht und zeigen, was am Horizont zu sehen ist. Merklingen, Nellingen und Oppingen oder auch Laichingen sowie Ulm, Dornstadt und Bermaringen. Kinder laufen vergnügt im Kreis und versuchen immer wieder, einen Blick über die hohen Wände zu erhaschen. Andere lassen sich die Haare vom Wind zerzausen, stehen am Rand und genießen die Aussicht. Wieder andere erklären der Familie, was vom Standpunkt aus zu sehen ist.

Der Wasserturm ist Ausflugsziel für die ganze Familie. Um 17 Uhr schließt Anne Haßler die Tür wieder zu. Die Öffnungszeit ist vorbei. Jetzt heißt es: warten bis Weihnachten.