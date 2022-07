Auch in diesem Jahr organisieren wieder einige Ehrenamtliche aus Lauterach ein Zeltlager für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren. Lager bezogen wird in Bremelau. Das Zeltlager findet vom 28. Juli bis 2. August statt.

Traditionell steht das Zeltlager unter einem Motto. An diesem Motto orientieren sich die Aktivitäten der verschiedenen Tage. So ist beispielsweise jedes Jahr für Spiel, Spaß und Abenteuer mit einem Tag „Spiele ohne Grenzen“ gesorgt, außerdem steht ein Schwimmbadbesuch auf dem Programm. Bei verschiedenen Workshops können die Kinder mit der Unterstützung der Teamer passend zum Motto Erinnerungsstücke basteln. Auch Aktivitäten wie eine Nachtwanderung stehen auf dem Plan. Für den letzten Abend wird ein Abschlussabend durch die Kinder organisiert, in welchem das Zeltlager nochmals einen schönen Ausklang findet.

Die Anreise erfolgt mit dem Fahrrad. Start ist die Lautertalhalle in Lauterach. Von dort geht es auf den Zeltplatz. Das Gepäck wird mit Autos zum Zeltplatz gebracht.

Die Kinder schlafen mit je zwei Teamern in großen Zelten, in die bis zu zwölf Kinder passen. Es gibt Jungen- und Mädchenzelte. Außerdem gibt es ein großes Gemeinschaftszelt, das dem Aufenthalt dient. Die Zelte werden bereits am Tag vor Beginn durch die Betreuer und freiwillige Eltern aufgebaut.

Im Zeltlager gibt es Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnack und Abendessen. Das Essen wird täglich frisch von den Teamern zubereitet, mindestens einmal täglich gibt es eine warme selbstgekochte Mahlzeit. Getränke werden zum Selbstkostenpreis gestellt, Punsch gibt es täglich frei.

Angesprochen sind Kinder aus der ganzen Region, die sechs Tage Abenteuer im Zelt erleben wollen. Die Kosten betragen 80 Euro pro Kind inklusive Vollverpflegung. Anmeldeschluss ist der 21. Juli.