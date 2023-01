Winterwanderung nach Lauterach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit mehr als 50 Jahren findet in Lauterach immer zwischen Weihnachten und Silvester die traditionelle Winterwanderung der Männer statt. Anlass war Anfang der 70er Jahre. Es trafen sich Freunde und Kumpels, die aus beruflichen Gründen weggezogen sind, um weiterhin die Freundschaft in der Heimat zu pflegen.

Von der anfänglich kleinen Gruppe lebt leider niemand mehr. Aber die Tradition hat sich bis zum heutigen Tag fortgesetzt, ohne großes Aufsehen und ohne Werbung kann mitgehen, wer Lust und Laune hat. Die Wanderung ist bei jung und alt sehr beliebt, so startete man dieses Jahr mit 30 Männern.

Die Männen ließen sich mit Autos nach Hausen am Bussen fahren, von wo aus sie nach Emerkingen gelaufen sind. Im Gasthof Hirsch wurde ein zünftiger Frühschoppen abgehalten. Der weitere Weg führte durch die Siedlung, in der zwangsläufig so mancher Christbaum gelobt wurde. Der Weg führte durchs Tal nach Munderkingen, wo man im Gasthof Rose sich stärkte. Das nächste Teilstück führte an der Frauenbergkirche vorbei nach Untermarchtal ins Sportheim – genau richtig zum Dämmerschoppen. Weiter ging es der Donau und Lauter entlang bis Lauterach, im Landgasthof Krone wurde der Tag ausgeklungen.

Seit einigen Jahren laufen auch die Frauen der Gemeinde am gleichen Tag. Bei der Wanderung nach Hayingen durchs Glastal und Wimsen, wurde in Zwiefalten die verdiente Mittagspause im Brauhaus eingelegt. Dann weiter über Emeringen zur Hochwarthütte, wo sich die Gruppe nochmals stärkte. Weiter ging es über Talheim nach Lauterach in den Landgasthof Krone – eine richtige Mammutstrecke von nahezu 25 Kilometer. Hierbei waren die Frauen den Männern um einiges voraus. In fröhlicher Runde endete der schöne Tag.