Wechsel im Vorstand des Lauteracher Narrenvereins

Die Hauptversammlung des Fasnetsvereins Lauterach hat am Samstag im Sportheim Lauterach stattgefunden. Dabei gab es einige Neuerungen im Vorstand sowie viele neue Mitglieder und neue Hästräger. Aus persönlichen Gründen gab Gründungsmitglied Reinhard Eppensteiner den Vorsitz ab. Einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt wurde Daniel Buck.

1994 ist der Fasnetsverein Lauterach aus den bereits vorhandenen Bära und Schnegga entstanden. Reinhard „Jimmy“ Eppensteiner war von 1994 bis 2010 Gruppenleiter der Bära und wurde 2010 Zunftmeister. Als solcher konnte er einen Großteil der aktuell 230 Mitglieder des Vereins, von denen 130 aktive Hästräger sind, zur Generalversammlung im Sportheim begrüßen. Schriftführerin Stephanie Braig vermeldete, dass zur Fasnet 2018 der Verein 222 Mitglieder hatte und aufgrund des Zustroms junger Leute weiteres Wachstum auf 230 Mitglieder angesagt war – und das bei 600 Einwohnern in Lauterach. Als Höhepunkte des Jahres nannte sie den Hausumzug und die einstimmige Aufnahme des Fasnetsvereins in die Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) beim Konvent in Ostrach.

Jetzt gibt’s Kinderhäser zum Ausleihen

Der Zunftmeister bedankte sich bei den Mitgliedern für ihren großen Einsatz für den Verein sowie bei DRK, Feuerwehr und bei den „Karbatscher“, die bei Umzügen mit ihren schnallenden Seilen für Stimmung sorgen. Er sprach die neue Datenschutzgrundverordnung und die neuen Sicherheitskonzepte an und verkündete, dass ab der Fasnet 2019 Kinderhäser zum Ausleihen zur Verfügung stehen. Aus persönlichen Gründen erklärte er sodann den Verzicht auf sein Amt als Zunftmeister.

Im Bericht der Kassiererin Sonja Ege ging es insbesondere um die Anschaffung von Häs und Maske für die Einzelfiguren „Wilder Bär“ und „Bärentreiber“. Einstimmig erhöht wurde der Mitgliedsbeitrag für Erwachsene von 15 auf 20 Euro und für Familien von 30 auf 40 Euro im Jahr. Die von den Kassenprüfern vorgeschlagene Entlastung von Kassiererin und Vorstand nahm Bürgermeister Bernhard Ritzler vor, sie erfolgte einstimmig. Sodann übernahm die Leitung der anstehenden Wahl. Daniel Buck wurde einstimmig als neuer Zunftmeister gewählt, bei 13 Enthaltungen. Jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Carmen Burger als stellvertretende Zunftmeisterin, Stephanie Braig als Schriftführerin, Sonja Ege als Kassiererin, Alexander Rupp als Gruppenleiter Bära, Ingo Pfeifer als dessen Stellvertreter sowie Doris Aierstock als Gruppenleiterin Schnegga.

Florian Ritzler hört auf

Nach sechs Jahren als stellvertretender Gruppenleiter Schnegga schied Florian Ritzler auf eigenen Wunsch aus, Julia Burger wurde einstimmig zu seiner Nachfolgerin gewählt. Als Beisitzer wurden Raphael Fisel und Jasmin Buck bestätigt. Für Julia Burger wurde einstimmig Chris Gutsch als neuer Beisitzer gewählt. Marco Traub und Daniel Goller bleiben Häswart. Einstimmig als Kassenprüfer bestätigt wurden Jürgen Randecker und Wolfgang Beck.