Wechsel an der Spitze der Feuerwehr Lauterach

Bei der Sitzung des Gemeinderats am Freitag ist in Lauterach der Wechsel an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr vollzogen worden. Auf den nach sechs Jahren im Amt zurückgetretenen Kommandanten Siegfried König folgt ab sofort der bisherige Stellvertreter Christian Großmann. Als neuer Stellvertreter wurde Fabian Fisel bestätigt. Die Ernennung konnte aus formalen Gründen nur kommissarisch erfolgen. Außerdem wurde eine Änderung der Abfallwirtschaftssatzung beschlossen, wobei die Müllgebühren für 2019 leicht gesenkt werden konnten. Alle Beschlüsse wurden einstimmig ohne Enthaltung gefasst.

Neuer Kommandant: Nach sechs Jahren im Amt hatte Siegfried König seinen Rückzug als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr angekündigt. Der Gemeinderat bestätigte seinen bisherigen Stellvertreter Christian Großmann als neuen Kommandanten. Als neuer stellvertretender Kommandant wurde Fabian Fisel bestätigt. Da beide Feuerwehrkameraden die jeweiligen Lehrgänge für die neuen Ämter noch nicht absolviert haben, musste aus formellen Gründen die Bestätigung in der Gemeinderatssitzung zunächst kommissarisch erfolgen.

Bürgermeister Bernhard Ritzler dankte im Namen des gesamten Gemeinderats dem scheidenden Kommandanten Siegfried König für seine sechsjährige Tätigkeit als Kommandant, und überreichte ihm ein Geschenk der Gemeinde. Außerdem freute er sich darüber, dass Siegfried König der Feuerwehr aktiv erhalten bleibt. Die Ämter waren zuvor bei der Hauptversammlung der Feuerwehr wie genannt neu vergeben worden. Ferner konnte Bernhard Ritzler die Anschaffung eines wasserführenden Feuerwehrfahrzeugs im Jahr 2017 bekanntgeben, dessen Einweihung im April 2017 stattgefunden hat.

Müllgebühren: Sodann erfolgte eine Änderung der Abfallwirtschaftssatzung der Gemeinde. Aufgrund der aktuellen Einnahmen- und Kostensituation war eine Senkung der Müllgebühren möglich. Hiernach beträgt die Gebühr für einen 25- beziehungsweise 35-Liter-Eimer bei einem Einpersonenhaushalt 2019 nur noch 95 Euro, gegenüber 98 Euro im vergangenen Jahr. Der 35-Liter-Eimer bei einem Mehrpersonenhaushalt schlägt 2019 mit 115 Euro zu Buche, gegenüber 119 Euro im Jahr 2018. Beim 50-Liter-Eimer senkt sich die Gebühr von 151 auf 144 Euro. Weiterhin findet aufgrund des Plakettensystems die Leerung sämtlicher Eimer wöchentlich statt, der gelbe Sack wird auch 2019 im vierzehntägigen Rhythmus geleert. Der 60-Liter-Müllsack kostet 2019 3,30 Euro, bisher 3,40 Euro. Der Gemeinderat billigte einstimmig die entsprechende Gebührenkalkulation. Da ab 2023 die Aufgabe der Abfallbeseitigung an den Landkreis zurückgegeben wird, wurden weitere Änderungen ausdrücklich nicht vorgenommen. Den Transport beziehungsweise die Abfuhr übernimmt mithin auch 2019 die Firma Braig aus Berkach.

Jahresrechnung: In einem weiteren Punkt erfolgte die einstimmige Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017. Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht liegt sieben Tage im Rathaus öffentlich zur Einsichtnahme aus. Hiernach stieg im Jahr 2017 die pro Kopfverschuldung bei 584 Einwohnern von 259,22 Euro auf 670,33 Euro. Verantwortlich für den Anstieg war eine tatsächliche Darlehensneuaufnahme von 30 000 Euro und eine Darlehensneuaufnahme laut Haushaltsplan von 230 000 Euro, bei einer ordentlichen Tilgung von lediglich 19 913,28 Euro.. Die Sonderrücklagen (Grundstock Flurbereinigung) betrugen Ende vergangenen Jahres wie zu Beginn des Jahres 4056,50 Euro, die Allgemeinen Rücklagen lagen bei 69 547,68 Euro. Die Zahl der Einwohner betrug Mitte des Jahres 586 Personen, davon waren 298 männlich, 288 weiblich.

Kamera für die Grundschule: Der Gemeinderat entschied sich am Ende der öffentlichen Sitzung für die Anschaffung einer Dokumentenkamera für die Grundschule. Wenngleich ein Internetangebot über 1017 Euro vorlag, entschied sich der Gemeinderat für die Annahme eines Angebots über 1085 Euro, das ein örtliches Unternehmen abgegeben hat. Insoweit wurde das Angebot des örtlichen Unternehmens als das günstigere angesehen, da man auch die mit dem Angebot verbundenen Serviceleistungen berücksichtigt hat, die beim Internetanbieter nicht vorgelegen hätten. Schulleiterin Stefanie Illenberger, die sich um die Einholung der Angebote gekümmert hat, kann nun im Dezember die Anschaffung des Geräts vornehmen.