Wasserversorgung: Landratsamt droht mit Zwangsgeldern

Weil die Wasserversorgung nicht mehr in einem ordnungsgemäßen Zustand sei, hat das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises eine Anordnung gegen die Gemeinde Lauterach zur Sicherung der Trinkwasserqualität erlassen. Wie es in der Pressemitteilung des Landkreises weiter heißt, seien der Gemeinde mit der Anordnung vom 15. April Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität für die Wasserversorgung Lauterach-Rechtenstein über die Boschäckerquelle und den Wolfstalbrunnen auferlegt worden.

Diese Maßnahmen beträfen die „Aufrechterhaltung der Betriebsführung, das heißt die Ausstattung der Wasserversorgung mit sachkundigem Personal, als auch die Einrichtung von Organisationsstrukturen, die beispielsweise maßgebliche Arbeitsabläufe festlegen“, heißt es von Seiten des Landratsamtes. Nur mit Hilfe von personellen und organisatorischen Strukturen könnten der Schutz der menschlichen Gesundheit und eine einwandfreie Beschaffenheit des Trinkwassers sichergestellt werden. „Auch bei Verunreinigungen, zu denen es bereits mehrfach kam und die zukünftig nicht mehr hingenommen werden können, ist es der Gemeinde sodann möglich, sofortige Maßnahmen einzuleiten.“

Die Wasserversorgung Lauterach-Rechtenstein befinde sich „seit vielen Jahren in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand“, schreibt das Landratsamt. Es sei künftig mit weiteren Störfällen zu rechnen. Auf diesen Zustand sei die Gemeinde vom Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises in der Vergangenheit mehrfach hingewiesen und um Veranlassung der Maßnahmen gebeten worden.

Nach einer Begehung der Wasserversorgung durch das Gesundheitsamt im Februar sei die Gemeinde erneut über Mängel und Verstöße gegen die Vorgaben der Trinkwasserverordnung informiert worden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dabei sei eine Frist gesetzt worden, die nötigen Schritte zur Umsetzung der Maßnahmen zu veranlassen. Nach Verstreichen der Frist wurde das Landratsamt nun aktiv und droht der Gemeinde sogar mit Zwangsgeldern. Die Anordnung ist laut Landratsamt unabhängig vom anstehenden Bürgerentscheid erfolgt – am Sonntag, 19. April stimmen die Lauteracher darüber ab, ob die Wasserversorgung weiter in Eigenregie betrieben wird oder sich die Gemeinde der Bussen-Wasserversorgungsgruppe anschließt – „da eine daraufhin erfolgende Um- oder Neuorganisation der Wasserversorgung eine wesentliche Zeit in Anspruch nehmen wird und hier der Schutz der Gesundheit aller Bewohnerinnen und Bewohnern der beiden Gemeinden im Mittelpunkt steht“.

Nach Worten von Lauterachs Bürgermeister Bernhard Ritzler wurde die Gemeinde bereits aktiv. Ursprünglich habe man entsprechende Schritte zur Qualitätssicherung des Trinkwassers bereits in der Ratssitzung Anfang März einleiten wollen, doch aufgrund von Corona sei die Sitzung damals ausgefallen und erst kürzlich nachgeholt worden. Da nun sei beschlossen worden, eine Fachfirma zu beauftragen, die eine Fernwirktechnik installieren und die Anlage auch betreuen soll, so Ritzler. Damit würden die Anforderungen des Landratsamts erfüllt. Lediglich der Bericht über die eingeleiteten Schritte sei beim Landratsamt noch nicht eingegangen.