Viele Kunden nutzenVerkaufswägen in Lauterach

Erstmals waren am Samstag von 9 bis 9.30 Uhr die Bäckerei Engler und die Metzgerei Buck aus Obermarchtal mit ihren Verkaufswägen vor Ort. Am neuen Dorfplatz gegenüber der Kapelle fanden sich zahlreiche Kunden ein, um sich mit frischen Back- und Wurst- beziehungsweise Fleischwaren einzudecken.

Felix Schrodi im Verkaufswagen der Metzgerei Buck berichtete, dass es den Verkaufswagen der Metzgerei in Reutlingendorf bereits seit neun Jahren gibt. Er empfahl den Lauterachern, bei der Metzgerei Buck anzurufen und ihre Bestellungen abzugeben. So könne er die gewünschten Sachen am Samstag mitbringen. „Abholen mit persönlichem Gespräch“ nannte er das und ergänzte: „In meinem Wagen kann ich niemals unser gesamtes Sortiment präsentieren.“

Julia Rieger sagte zu dem neuen Service: „Das ist perfekt. Man muss nicht ins Auto steigen, ich kann jetzt frische Backwaren zu Fuß holen. Mein Mann zaubert uns daraus dann das Frühstück.“

„Es war echt super“, lautete um halb zehn das Fazit von Max Engler, der mit einer Mitarbeiterin angerückt war. „Wir haben eine gute Unterstützung durch die Bevölkerung erfahren, ich bin positiv überrascht.“ Engler sagte ferner, dass er sein gesamtes Repertoire an Backwaren dabei habe, und auch Kleinigkeiten wie Butter, Eier, Milch oder Kaffee. „Nächste Woche bringen wir mehr Seelen mit“, versprach er. Die Preise entsprechen bei ihm und auch im Verkaufswagen der Metzgerei Buck jeweils dem Ladenpreis.