Viel Lob für neun erfolgreiche Jahre

Eine Ära geht zu Ende. Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Fußball-Jugendleiter im Bezirk Donau stand in der Lautertalhalle in Lauterach die Verabschiedung von Bezirksjugendleiter Horst Braun (Justingen). Er hatte im Jahr 2009 das Amt von Vorgänger Siegfried Hummel übernommen und blickte auf neun erfolgreiche Jahre zurück. Seine langjährige Tätigkeit wurde bei der Versammlung von verschiedenen Seiten gewürdigt. Horst Braun erhielt am Montag als höchste Auszeichnung die Jugend-Ehrennadel in Gold.

Eingangs begrüßte Braun außer Bürgermeister Bernhard Ritzler die Schiedsrichter Anton Guth und Peter Mast sowie den Bezirksvorsitzenden Jürgen Amendinger, den Sportkreisvorsitzenden Georg Steinle und den Verbandsjugendleiter Michael Supper. Zunächst stellten in ihren Grußworten Daniel Cyrus und Bernhard Ritzler den Verein SC Lauterach und die Gemeinde Lauterach vor. Hochachtung und Respekt sprachen aus den Grußworten von Georg Steinle und Jürgen Amendinger.

Der Bezirksjugendleiter stellte fest, dass in den zurückliegenden Jahren die Zahlen der A-Junioren- bis C-Junioren-Mannschaften um 30 Prozent zurückgegangen seien. Bemängelt wurde auch die Zahl der Nichtantritte von Mannschaften, bei denen oft der gegnerische Verein benachteiligt werde und im krassesten Fall Meisterschaft oder Abstieg beeinflusst würden. Als mustergültige Mannschaften wurden der VfL Munderkingen, die SpVgg Pflummern-Friedingen und der FV Fulgenstadt genannt. Horst Braun appellierte an die Jugendleiter, dass Regeln eingehalten werden müssen. Im nächsten Jahr gibt es erneut neue Regeln für Spiele auf dem Feld und in der Halle.

Der Jugend eine Stimme geben

Einen umfassenden Bericht gab Verbandsjugendleiter Michael Supper. Er bemängelte, dass der Jugend bei Änderungen zu wenig Stimme gegeben werde. Es sei festzustellen, dass zumeist ältere Semester Beschlüsse fassten: „Ich habe bei mir einen 18-Jährigen“, gab er ein positives Beispiel. Supper würdigte die gute Jugendarbeit im Bezirk Donau. Horst Braun habe seine Aufgabe engagiert angegangen, er sei stets sachlich, loyal aber auch kritisch gewesen. Der Referent erwähnte Norweger-Modell und Fairplay-Liga und dass in den zurückliegenden Jahren mehr als 1000 Junior-Coaches ausgebildet worden seien. Positiv seien vielerorts die Kooperationen zwischen Vereinen sowie Schulen und Kindergärten. Eine große Herausforderung der nächsten Jahre sei die Arbeit mit Bambini und F-Junioren. Im Jahr 2017 habe die Zahl der Bambini im WFV-Gebiet um 600 zugenommen, so Supper. Wichtig sei der direkte Kontakt der Verbandsleitung mit den Vereins-Jugendleitern. Eine gegenseitige Wertschätzung sei notwendig.

Zwei Goldene Ehrennadeln

Für jeweils über 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in Verein und Bezirk wurden zwei Goldene Ehrennadeln verliehen. Jürgen Randecker (SC Lauterach) blickt auf 35 Jahre erfolgreiches Ehrenamt zurück. Seit 33 Jahren ist Martin Teufel (SG Hettingen/Inneringen) in Verein und diversen Posten im Bezirk tätig.

Eine besondere Auszeichnung gab es für die TSG Ehingen. Die Jugendabteilung von Jugendleiter Thomas Javornik darf im August für eine Woche mit zwölf Jugendlichen und Betreuern in die Sportschule Schöneck bei Karlsruhe. Die TSG Ehingen war Spitzenreiter im WFV und hatte 49-mal in ununterbrochener Folge den Anerkennungspreis für gute Jugendarbeit erhalten. Dieser Preis wurde inzwischen jedoch abgeschafft.

Bürgermeister Bernhard Ritzler nahm die Entlastung von Horst Braun und dem Bezirksjugendausschuss vor, die einstimmig akzeptiert wurde. Danach wurde der bisherige Bezirksjugendleiter von Michael Supper und Jürgen Amendinger verabschiedet. Die Liste der Aktivitäten und Ehrenämter von Horst Braun war lang und es war festzustellen, dass er außer beim Fußball in vielen Positionen aktiv ist. Bezirksvorsitzender Jürgen Amendinger nannte vor allem die fußballerischen Aktivitäten und nannte seinen Vorbildcharakter. Für die neun Jahre gab es ein großes Kompliment und einen Essens-Gutschein für die ganze Familie.

Die Wahl des neuen Jugendleiters ging rasch vonstatten. Horst Braun stellte Bernd Müllerschön vor, der einige Jahre Jugendleiter in Pflummern ist und als Beisitzer dem Bezirksjugendausschuss angehört. Müllerschön ist 45 Jahre alt und bei der Bundeswehr beschäftigt. Per Akklamation bei nur zwei Enthaltungen wurde der neue Bezirksjugendleiter gewählt. Er freue sich auf die neue Herausforderung, sagte Müllerschön.