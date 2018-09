Verdiente Blutspender werden in Lauterach geehrt

Die Gemeinderatssitzung am Freitagabend haben Bürgermeister Bernhard Ritzler und die Lauteracher Gemeinderäte genutzt, um Mehrfach-Blutspender zu ehren. „Blutspenden ist gelebte Nächstenliebe“, betonte Ritzler, „da wird Menschen geholfen, denen es nicht so gut geht“.

Meist gingen die Blutvorräte im Sommer zur Neige, so der Bürgermeister, „und Blut ist unbezahlbar“. Nicht nur bei Unfällen, sondern vor allem bei schweren Krebserkrankungen werde viel Blut gebraucht. „Und diesen Menschen in Not wird von Blutspendern geholfen. Blutspenden ist ein vorbildlicher Dienst an unserer Gesellschaft“, sagte Bernhard Ritzler.

Für zehnmaliges Blutspenden überreichte der Bürgermeister die goldene DRK-Blutspendernadel samt Urkunde an Sabrina Beller. In Abwesenheit wurde Stefanie Kloker für zehn Blutspenden geehrt. Wolfgang Steiner spendete bereits 100 Mal Blut. Dafür wurde ihm am Freitag die goldene Ehrennadel mit Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl sowie die zugehörige Urkunde verliehen. Außerdem bekamen die Lauteracher Mehrfach-Blutspender einen „Verzehrgutschein der örtlichen Gastronomie“.