Über 470 Blutkonserven gespendet

Der Vorsitzende des Vereins, Bernhard Ritzler, begrüßte am 11. April alle anwesenden Mitglieder und Gäste. Besonders begrüßte er Ortsvorsteher Roland Hess aus Kirchen, sowie den Ehemaligen Ortsvorsteher Herrn Willibald Dreher. Nach der Totenehrung, berichtete er über den Ortsverein der wegen des Personalmangels keine Bereitschaft mehr hat. Die Helfer vor Ort-Gruppe und der Arbeitskreis Blutspende sind weiterhin aktiv. Der Bericht der Schriftführerin Frau Sabrina Beller wurde von Rolf Sorgenfrei vorgelesen.

So wurden im vergangenen Jahr zwei Blutspenden durchgeführt, die beide gut besucht waren. Auch der Lauterlauf wurde durchgeführt, jedoch ganz anders wie gewohnt. Das Helferfest (Grillfest) wurde wie im Jahr zuvor pandemiebedingt abgesagt, wie auch der Seniorennachmittag vor Weihnachten. Durchgeführt wurden in 2021 die Jahreshauptversammlung für die Vereinsjahre 2019 und 2020, nebst einer wichtigen Ausschusssitzung.

Auch der Kassenbericht von Frau Annette Sorgenfrei wurde von Rolf Sorgenfrei vorgetragen. Die Jahressammlung wies ein schlechteres Ergebnis auf als die Jahre davor. Ein defekter Defibrillator musste durch eine Neuanschaffung mit 2320 Euro ersetzt werden. Jedoch kam auch in dem Bericht hervor, dass die Berg Brauerei eine großzügige Spende in Höhe von 500 Euro im Zuge der Weihnachtsaktion überwies. Außerdem bekam der Ortsverein vom Land Baden-Württemberg einen Zuschuss für die HvO-Gruppe in Höhe von 672 Euro. Die Kassenprüfer Manfred Oceranec und Helen Fisel berichteten von einer sauberen und ordnungsgemäßen Kassenführung und schlugen eine Entlastung vor. Bei der anschließenden Entlastung, welche der Ortsvorsteher Roland Hess aus Kirchen durchführte, wurde die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Einstimmig wurden bei den Neuwahlen bestätigt: Vorstand Bernhard Ritzler; Organisationsleiter Ulrich Goller; Schriftführerin Sabrina Beller; Kassiererin Annette Sorgenfrei; Kassenprüfer Manfred Oceranec; Beisitzer Eberle Günter und Pfeifer Ingo.

Rolf Sorgenfrei berichtete, dass die HvO Gruppe mit Peter Eglinger aus Lauterach und Nathalie Stoll aus Kirchen zwei neue Fachkräfte gewinnen konnte.

Aus dem Kreis der Helfer, des Arbeitskreis Blutspende des Ortsvereins, wurden folgende Personen geehrt: Frau Petra Braig, Talheim, Frau Grabarits Betina, Lauterach, Frau Ozorak Inge, Lauterach (alle für 15 Jahre) und Herr Martin Mutschler, Lauterach (20 Jahre).