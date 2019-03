UBL nominiert acht Kandidaten für Kommunalwahl

Bei einer Nominierungsversammlung in der Krone hat die neu gegründete Unabhängige Bürgerliste Lauterach am Dienstag acht Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat ins Rennen geschickt. Nachdem sich alle Bewerber vorgestellt hatten, wurden in geheimer Wahl die Listenplätze vergeben.

Die Unabhängige Bürgerliste Lauterach, kurz UBL, ist nicht an eine politische Partei geknüpft. „Wir halten eine Mitgliederversammlung nicht organisierter Mitglieder ab“, sagte Versammlungsleiter Jörg Ostmann, der sich freute, dass somit für die Gemeinderatswahl eine zweite Liste für Lauterach an den Start geht.

Sieben der acht Kandidaten waren anwesend, und stellten sich nach Alter, Beruf, Tätigkeit und Motiv der Kandidatur vor. Entstanden ist die Idee zur Liste im Vorjahr, als bekannt geworden war, dass die Gemeinde über die Beendigung der eigenständigen Wasserversorgung zugunsten des Anschlusses an die Bussenwasserversorgung nachdenkt.

Wimmer erzählt von Lauteracher Quellen

Nach Auskunft von Horst Wimmer hieß Lauterach bis circa 1870 „Lutherach“, was „gutes Wasser“ bedeutet. „Lauterach ist und bleibt Wasserschutzgebiet, von dem auch Rottenacker und Munderkingen profitieren. Die Lauteracher Quellen Boschäcker/Mahlstetten waren vor dem dreißigjährigen Krieg schon besiedelt. Erst während jenes Krieges haben die Schweden die an den guten Quellen befindlichen Häuser angezündet, weshalb dort jetzt keine Besiedlung mehr vorhanden ist“, erläuterte Wimmer. Münzfunde zeugten von der Vergangenheit. „Ohne Pumpe läuft das Wasser von den Quellen in den Hochbehälter, und von dort in die Lauteracher Haushalte. Es hat eine bessere Qualität als das von der Bussenwasserversorgung zur Verfügung gestellte Wasser“, so Wimmer.

Alle Kandidaten nannten die Erhaltung der eigenen Wasserversorgung als Motiv ihrer Kandidatur, zudem forderten sie eine bessere Transparenz gemeindlicher Entscheidungen. Ferner sei die finanzielle Lage der Gemeinde bedenklich, so Jörg Ostmann und Horst Wimmer. Nach geheimer Wahl steht Daniel Decker auf Platz 1 der Unabhängigen Bürgerliste Lauterach (UBL). Es folgen Jürgen Däubler, Lene Gerdon, Michael Kübek, Horst Wimmer, Jörg Ostmann, Joseph Moll und Thomas Zick.