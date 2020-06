So geht es mit der Lauteracher Wasserversorgung weiter

Nach zähen und kontroversen Diskussionen über Jahre hinweg, diversen Gutachten und einem eindeutig im Sinne der Beibehaltung der Eigenwasserversorgung ausgefallenen Lauteracher Bürgerentscheid haben sich am Freitag in der Lautertalhalle die Gemeinderäte aus Lauterach und Rechtenstein einstimmig für die Ingenieurgesellschaft Dreher+Stetter aus Empfingen als ihr Planungsbüro für die Neustrukturierung der Wasserversorgung ausgesprochen. Insgesamt haben sich in der Sitzung vier vom Regierungspräsidium Tübingen empfohlene, einschlägig auf dem Gebiet der Wasserversorgung tätige Ingenieurbüros persönlich vorgestellt.

Viel Geld ausgegeben

Der Bürgerentscheid in Lauterach über die Beibehaltung der Eigenwasserversorgung unter Zusammenführung zweier Quellen mit jeweils ausreichender Schüttung und gegen einen Anschluss der Gemeinde an die Bussenwasserversorgung war notwendig geworden, nachdem sich der Gemeinderat außer Stande sah, diese Entscheidung noch selbst legitim zu treffen. Eine „Unabhängige Bürgerliste“, die bei der Kommunalwahl mit zwei Vertretern in den Gemeinderat gewählt worden ist, hat unter anderem mit dem Argument, dass schon viel Geld ausgegeben, aber noch kein Meter Wasserleitung gebaut worden sei, für heftige Kontroversen im Gemeinderat gesorgt. Nachdem das Regierungspräsidium in Person von Günter Lumpp als zuständige Stelle für die Vergabe der Fördermittel für die Maßnahme in einer Gemeinderatssitzung im Januar sehr deutlich die Einholung weiterer Gutachten für nicht notwendig erklärt hat, war Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Auch das Landratsamt hat sich zunehmend zurückhaltend zu weiteren Ausnahmegenehmigungen für die in die Jahre gekommene Wasserversorgung gezeigt.

Auch Rechtensteiner sind da

So haben neben Günter Lumpp und Maxi Christner vom Regierungspräsidium auch vier Vertreter des Landratsamts in offizieller Funktion an der jüngsten Gemeinderatssitzung teilgenommen. Auch Bürgermeisterin Romy Wurm und der Großteil des Rechtensteiner Gemeinderats waren hinzugekommen, denn die Gemeinde Rechtenstein ist als Bezieher ihres Wassers aus der Lauteracher Wasserversorgung an diese angeschlossen und mithin unmittelbar vom Ausgang aller Entscheidungen der Gemeinde Lauterach betroffen.

Ungewöhnlicher Ablauf

Diese Vorgeschichte erklärt die ungewöhnliche Konstellation und den ungewöhnlichen Ablauf der Gemeinderatssitzung in der Lautertalhalle, die Bürgermeister Bernhard Ritzler zu Beginn als „große Sitzung“ bezeichnet hat. „Viele müssen und sollen an der Wasserversorgung mitsprechen“, so der Schultes. Ungewöhnlich war nicht nur, dass der Gemeinderat aus Rechtenstein in die Abstimmung über den Fachingenieur eingebunden war, sondern auch das Prozedere an sich. Vier auf dem Gebiet der Wasserversorgung einschlägig tätige Ingenieurbüros unterschiedlichster Größen haben sich im Rahmen fünfzehnminütiger Präsentationen persönlich den Gremien vorgestellt. Nach der jeweiligen Erläuterung von Name, Größe und Standort der Büros sowie der Vorstellung von Referenzobjekten standen die Referenten für Fragen aus den Gremien zur Verfügung. Nach der Vorstellungsrunde wurde für fast eine Stunde die Nichtöffentlichkeit der Sitzung hergestellt, die Vertreter der vier Ingenieurbüros und die zwei Dutzend Zuhörer mussten vor der Halle auf das Ergebnis warten. Weißer Rauch ist nicht aufgestiegen, vielmehr wurden die Beteiligten und die Öffentlichkeit nach einer knappen Stunde zurückgerufen in die Halle zur öffentlichen Abstimmung. Keiner der anwesenden Vertreter der Ingenieurbüros konnte sich an ein ähnliches Vergabeverfahren in anderen Gemeinden erinnern.

Preis kein Thema

Nach der Wiederherstellung der Öffentlichkeit der Sitzung gab Bürgermeister Bernhard Ritzler zunächst eine Erklärung ab, in der er die lange Dauer der nichtöffentlichen Diskussion begründete. Er machte deutlich, dass er und die Gemeinderäte von der fachlichen Kompetenz aller vier aufgetretenen Büros überzeugt seien, dass man jedoch über den zu beauftragenden Leistungsumfang weitere Überlegungen angestellt habe, nachdem bereits ein anderes Ingenieurbüro Grundlagenermittlungen, Vorplanung und für die abgelehnte Variante des Einstiegs in die Bussenwasserversorgung die Entwurfsplanung erbracht hatte. Der Preis der Ingenieurleistungen hingegen war für die vier eingeladenen Ingenieurbüros seitens der Gemeinde Lauterach nicht zum Thema gemacht worden. Auch wies Bürgermeister Ritzler darauf hin, dass er selbst sich nicht an der Abstimmung beteiligen werde, da er für den Gewinner später der Ansprechpartner sei.

Mit den Stimmen aller acht Lauteracher Gemeinderäte sowie der anwesenden fünf Gemeinderäte aus Rechtenstein wurde die Ingenieurgesellschaft Dreher+Stetter einstimmig zum Sieger der Vorstellungsrunde gewählt. Dieses Büro mit 14 Mitarbeitern wird nunmehr mit der Erbringung der Ingenieurleistungen für die Neustrukturierung der Wasserversorgung beauftragt. Vorgestellt hat sein Büro Diplom-Ingenieur Eckart Stetter.

Unterschiedliche Materialien

Dieses sei 1999 gegründet und 2008 in eine GmbH überführt worden. In ganz Baden-Württemberg sei sein Büro mit den Schwerpunkten Technische Ausrüstung und Elektrotechnik tätig. Das Leistungsspektrum decke alle Leistungsbilder und Gewerke ab, so auch die Wasser- und Abwassertechnik. Er sei offen für unterschiedliche Materialien wie Edelstahl, Stahlbeton oder Kunststoff, was den Hochbehälter angehe. Verzinktes Edelstahl sei bei Umbauten im Bestand am einfachsten zu handhaben. Wichtig sei ihm eine gute Grundlagenermittlung und eine sorgfältige Dimensionierung der Wasserversorgung. Ausdrücklich zählte er die gemeinsame Aufbereitung der Eigenwasservorkommen Tiefbrunnen und Quelle, den Neubau des Hochbehälters Reichenstein mit 450 Kubik sowie die Leitungsbaumaßnahmen Quelle Boschäcker und Versorgung Lauterach mit Ortsumgehung auf. Er verwies auf einen großen einschlägigen Erfahrungsschatz, auf ein gut aufeinander eingespieltes Team und hohe Kostensicherheit in der Vergangenheit bezüglich der Kostenberechnung. Die Liste der Referenzobjekte umfasste bei Ultrafiltrationen Baumaßnahmen in Münsingen und Beuron, im Bereich von Hochbehältern in Sachsenheim, Renningen und Beuron.

Bürgermeister Bernhard Ritzler kündigte eine alsbaldige weitere Sitzung unter Hinzuziehung der Fachbehörden an, nach Möglichkeit bereits am 6. Juli.

Zu dieser weiteren Sitzung ist auch das Büro Dreher+Stetter eingeladen. Zur Frage, ob sich die Wasser aus den beiden zur Verfügung stehenden Quellen miteinander vertragen, empfahl Günter Lumpp ohne chemisches Gutachten zu entscheiden. In diesem Sinne wird Bürgermeister Ritzler mit hundertprozentiger Zustimmung seines Gemeinderats noch Erkundungen einholen. Am Ende jeder der vier Vorstellungen hat es Applaus gegeben, ebenso für den Dank von Bürgermeister Ritzler an sein Team für das Herrichten der Lautertalhalle für die große Sitzung.